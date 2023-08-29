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Украинцам рассказали о мифе, касающемся реабилитации: в него верят все

Вторник 29 августа 2023 11:23
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Украинцам рассказали о мифе, касающемся реабилитации: в него верят все Бесплатная ли реабилитация при потере конечностей (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине существует миф о реабилитации. Многие думают, что программа медицинских гарантий не покрывает реабилитацию пациентов с потерей конечностей и она платная. Однако это не совсем так.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.

Что необходимо знать

Программа медицинских гарантий покрывает обследование пациента реабилитационной командой, составление индивидуального плана лечения, мероприятия по реабилитации, такие как физическая терапия, эрготерапия, терапия речи и речи, протезирование-ортезирование.

В пределах пакета пациент получает:

  • составление индивидуального реабилитационного плана и программы реабилитационной терапии
  • проведение необходимых лабораторных обследований
  • проведение инструментальных обследований
  • предоставление реабилитационной помощи одновременно по нескольким направлениям
  • круглосуточный медсестринский уход
  • психологическая помощь
  • своевременное обезболивание на всех этапах реабилитации
  • лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения
  • питание в стационарных условиях

Как получить реабилитацию в стационарных условиях:

  • по направлению лечащего врача
  • при переводе из медучреждения или клинического подразделения больницы

Важно, что программа медицинских гарантий покрывает реабилитацию пациентов вне зависимости от диагноза. То есть для всех лиц с ограничениями повседневного функционирования.

Однако протезирование и средства реабилитации покрываются другими программами - за счет средств государственного бюджета, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.

Кто может получить медицинскую реабилитацию

Услуги по реабилитации могут получить:

  • взрослые и дети от 3 лет с поражениями нервной системы
  • взрослые и дети от 3 лет с поражениями опорно-двигательного аппарата
  • дети, родившиеся преждевременно или больными, на протяжении первых 3 лет жизни

Программа медицинских гарантий включает следующие услуги по медицинской реабилитации:

  • осмотр и консультации
  • создание индивидуальной программы
  • мониторинг состояния пациента
  • обучение пациентов и их родственников по уходу, предотвращения осложнений
  • консультации других специалистов

Направить пациента на медицинскую реабилитацию может семейный или лечащий врач.

Ранее мы сообщали, что врачи спасли бойца ВСУ с ожогами, для которых нет классификации.

Также мы писали, что в Украине будут бесплатно лечить военных в новом отделении реабилитации.

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