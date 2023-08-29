Украинцам рассказали о мифе, касающемся реабилитации: в него верят все

В Украине существует миф о реабилитации. Многие думают, что программа медицинских гарантий не покрывает реабилитацию пациентов с потерей конечностей и она платная. Однако это не совсем так.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram .

Что необходимо знать

Программа медицинских гарантий покрывает обследование пациента реабилитационной командой, составление индивидуального плана лечения, мероприятия по реабилитации, такие как физическая терапия, эрготерапия, терапия речи и речи, протезирование-ортезирование.

В пределах пакета пациент получает:

составление индивидуального реабилитационного плана и программы реабилитационной терапии

проведение необходимых лабораторных обследований

проведение инструментальных обследований

предоставление реабилитационной помощи одновременно по нескольким направлениям

круглосуточный медсестринский уход

психологическая помощь

своевременное обезболивание на всех этапах реабилитации

лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения

питание в стационарных условиях

Как получить реабилитацию в стационарных условиях:

по направлению лечащего врача

при переводе из медучреждения или клинического подразделения больницы

Важно, что программа медицинских гарантий покрывает реабилитацию пациентов вне зависимости от диагноза. То есть для всех лиц с ограничениями повседневного функционирования.

Однако протезирование и средства реабилитации покрываются другими программами - за счет средств государственного бюджета, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.

Кто может получить медицинскую реабилитацию

Услуги по реабилитации могут получить:

взрослые и дети от 3 лет с поражениями нервной системы

взрослые и дети от 3 лет с поражениями опорно-двигательного аппарата

дети, родившиеся преждевременно или больными, на протяжении первых 3 лет жизни

Программа медицинских гарантий включает следующие услуги по медицинской реабилитации:

осмотр и консультации

создание индивидуальной программы

мониторинг состояния пациента

обучение пациентов и их родственников по уходу, предотвращения осложнений

консультации других специалистов

Направить пациента на медицинскую реабилитацию может семейный или лечащий врач.

