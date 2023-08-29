Украинцам рассказали о мифе, касающемся реабилитации: в него верят все
В Украине существует миф о реабилитации. Многие думают, что программа медицинских гарантий не покрывает реабилитацию пациентов с потерей конечностей и она платная. Однако это не совсем так.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.
Что необходимо знать
Программа медицинских гарантий покрывает обследование пациента реабилитационной командой, составление индивидуального плана лечения, мероприятия по реабилитации, такие как физическая терапия, эрготерапия, терапия речи и речи, протезирование-ортезирование.
В пределах пакета пациент получает:
- составление индивидуального реабилитационного плана и программы реабилитационной терапии
- проведение необходимых лабораторных обследований
- проведение инструментальных обследований
- предоставление реабилитационной помощи одновременно по нескольким направлениям
- круглосуточный медсестринский уход
- психологическая помощь
- своевременное обезболивание на всех этапах реабилитации
- лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов в соответствии с отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения
- питание в стационарных условиях
Как получить реабилитацию в стационарных условиях:
- по направлению лечащего врача
- при переводе из медучреждения или клинического подразделения больницы
Важно, что программа медицинских гарантий покрывает реабилитацию пациентов вне зависимости от диагноза. То есть для всех лиц с ограничениями повседневного функционирования.
Однако протезирование и средства реабилитации покрываются другими программами - за счет средств государственного бюджета, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законодательством.
Кто может получить медицинскую реабилитацию
Услуги по реабилитации могут получить:
- взрослые и дети от 3 лет с поражениями нервной системы
- взрослые и дети от 3 лет с поражениями опорно-двигательного аппарата
- дети, родившиеся преждевременно или больными, на протяжении первых 3 лет жизни
Программа медицинских гарантий включает следующие услуги по медицинской реабилитации:
- осмотр и консультации
- создание индивидуальной программы
- мониторинг состояния пациента
- обучение пациентов и их родственников по уходу, предотвращения осложнений
- консультации других специалистов
Направить пациента на медицинскую реабилитацию может семейный или лечащий врач.
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