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Українцям розповіли, в яких випадках за анестезію платити не потрібно

Чи потрібно за анестезію платити в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні медичні працівники можуть переконувати, ніби анестезія задля проведення колоноскопії є додатковою послугою, за яку потрібно заплатити. Однак, це не так.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Національної служби здоров'я у Telegram.

Що варто знати

Медики розповіли, що консультація анестезіолога, а також місцева чи загальна анестезія включені у медичну послугу, яку покриває Програма медичних гарантій. 

Отримати послугу безоплатно можна пацієнтам 40+ років за електронним направленням у тих закладах, які мають договір із НСЗУ за пакетом "Колоноскопія". Таких лікарень понад 500 по Україні. 

Згідно з пакетом, для пацієнтів безкоштовна:

  • консультація лікаря, який проводить колоноскопію
  • діагностична колоноскопія
  • взяття біологічного матеріалу за необхідності для гістологічного дослідження
  • оформлення заключення та запис результатів на цифровий носій пацієнта за бажанням

Зазначають, що усе це є безоплатним для пацієнтів. Тому, якщо вам говорять про необхідність оплати за анестезію, поінформуйте медичного працівника про власні права та гарантії.

У яких ще випадах не потрібно платити за анестезію

Анестезія є частиною медичних послуг і повинна бути надана безкоштовно, незалежно від того, чи є процедура плановою чи невідкладною.

Заклади мають забезпечувати необхідні лікарські засоби, які входять до Національного переліку, а також ті, які закуповуються за кошти інших програм державного бюджету.

Безкоштовне знеболення та анестезія доступні для пацієнтів в рамках пакетів медичної допомоги, які включають:

  • хірургічні операції для дорослих та дітей в стаціонарних умовах та в умовах стаціонару одного дня
  • медичну допомогу при пологах
  • стоматологічну допомогу дорослим та дітям
  • стаціонарну допомогу без проведення хірургічних операцій
  • медичну допомогу при гострому мозковому інсульті, гострому інфаркті міокарда, туберкульозі, стаціонарну психіатричну допомогу та стаціонарну паліативну допомогу
  • діагностику та лікування дорослих і дітей із туберкульозом у амбулаторних та стаціонарних умовах
  • медичну допомогу новонародженим у складних неонатальних випадках
  • під час проведення обстежень для раннього виявлення онкології, таких як е езофагогастродуоденоскопія, гістероскопія, цистоскопія та бронхоскопія

Раніше ми повідомляли, як безкоштовно отримати в аптеці тест-смужку для діабетиків.

Також ми писали, що робити пацієнтам, якщо у державній лікарні вимагають гроші за послуги.

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