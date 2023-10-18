Українцям розповіли, в яких випадках за анестезію платити не потрібно

Що варто знати

Медики розповіли, що консультація анестезіолога, а також місцева чи загальна анестезія включені у медичну послугу, яку покриває Програма медичних гарантій.

Отримати послугу безоплатно можна пацієнтам 40+ років за електронним направленням у тих закладах, які мають договір із НСЗУ за пакетом "Колоноскопія". Таких лікарень понад 500 по Україні.

Згідно з пакетом, для пацієнтів безкоштовна:

консультація лікаря, який проводить колоноскопію

діагностична колоноскопія

взяття біологічного матеріалу за необхідності для гістологічного дослідження

оформлення заключення та запис результатів на цифровий носій пацієнта за бажанням

Зазначають, що усе це є безоплатним для пацієнтів. Тому, якщо вам говорять про необхідність оплати за анестезію, поінформуйте медичного працівника про власні права та гарантії.

У яких ще випадах не потрібно платити за анестезію

Анестезія є частиною медичних послуг і повинна бути надана безкоштовно, незалежно від того, чи є процедура плановою чи невідкладною.

Заклади мають забезпечувати необхідні лікарські засоби, які входять до Національного переліку, а також ті, які закуповуються за кошти інших програм державного бюджету.

Безкоштовне знеболення та анестезія доступні для пацієнтів в рамках пакетів медичної допомоги, які включають: