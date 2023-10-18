Украинцам рассказали, в каких случаях за анестезию платить не нужно

В Украине медицинские работники могут убеждать, что анестезия для проведения колоноскопии является дополнительной услугой, за которую нужно заплатить. Однако это не так.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Национальной службы здоровья Telegram.
Медики рассказали, что консультация анестезиолога, а также местная или общая анестезия, включены в медицинскую услугу, которую покрывает Программа медицинских гарантий.
Получить услугу бесплатно можно пациентам 40+ лет по электронному направлению в тех учреждениях, у которых есть договор с НСЗУ по пакету "Колоноскопия". Таких больниц более 500 по Украине.
Согласно пакету, для пациентов бесплатная:
Отмечают, что все это безвозмездно для пациентов. Поэтому если вам говорят о необходимости оплаты за анестезию, проинформируйте медицинского работника о собственных правах и гарантиях.
Анестезия является частью медицинских услуг и должна быть предоставлена бесплатно, независимо от того, является ли процедура плановой или неотложной.
Заведения должны обеспечивать необходимые лекарственные средства, которые входят в Национальный перечень, а также закупаемые за счет других программ государственного бюджета.
Бесплатное обезболивание и анестезия доступны для пациентов в рамках пакетов медицинской помощи, включающих:
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