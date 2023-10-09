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Українцям розповіли, до яких лікарів можна потрапити без направлення

Фото: Які лікарі приймають без направлення (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Деякі пацієнти в Україні вважають, що консультацію будь-якого лікаря можна отримати виключно за електронним спрямуванням. Але це не так.

Які фахівці приймають без направлення, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Національну службу здоров'я у Telegram.

Що потрібно знати про лікарів в Україні

Зазвичай, електронне направлення є умовою отримання пацієнтом безкоштовних планових консультацій у вузькопрофільних фахівців, або інструментальних обстежень та аналізів, або послуг з реабілітації тощо.

Але є випадки, коли до вузькопрофільних фахівців можна звернутись безпосередньо і НСЗУ сплатить такий візит за пацієнта.

Направлення не потрібно до таких лікарів:

  • акушер-гінеколог;
  • психіатр;
  • нарколог;
  • стоматолог;
  • педіатр;
  • фтизіатр;
  • лікар, у якого пацієнт або пацієнтка з хронічним захворюванням перебуває під наглядом

Що робити, якщо у вас вимагають направлення

Якщо вас не записують до будь-якого з цих лікарів і вимагають е-направлення, зверніться до керівника медичного закладу з роз'яснення. Також ви завжди можете зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, щоб дізнатися про свої права та порядок дій.

 

Нагадаємо, що лікар розповів, чи є зв'язок між дитячими інфекціями та цукровим діабетом.

А раніше лікарка розповіла, навіщо дітям робити дві вакцини від грипу.

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