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Украинцам рассказали, к каким врачам можно попасть без направления

Фото: Какие врачи принимают без направления (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Некоторые пациенты в Украине считают, что консультацию любого врача можно получить исключительно по электронному направлению. Но это не так.

Какие специалисты принимают без направления, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Национальную службу здоровья в Telegram.

Что нужно знать о врачах в Украине

Обычно электронное направление является условием получения пациентом бесплатных плановых консультаций у узкопрофильных специалистов, или инструментальных обследований и анализов, или услуг по реабилитации и т.д.

Но есть случаи, когда к узкопрофильным специалистам можно обратиться напрямую и НСЗУ оплатит такой визит за пациента.

Направление не требуется к таким врачам:

  • акушер-гинеколог;
  • психиатр;
  • нарколог;
  • стоматолог;
  • педиатр;
  • фтизиатр;
  • лечащий врач, у которого пациент или пациентка с хроническим заболеванием находится под наблюдением

Что делать, если у вас требуют направление 

Если вас не записывают к какому-либо из этих врачей и требуют е-направление, обратитесь к руководителю медицинского учреждения по разъяснению. Также вы всегда можете позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77, чтобы узнать свои права и порядок действий.

 

Напомним, что врач рассказал, есть ли связь между детскими инфекциями и сахарным диабетом.

А ранее врач рассказала, зачем детям делать две вакцины от гриппа.

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