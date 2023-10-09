Украинцам рассказали, к каким врачам можно попасть без направления

Что нужно знать о врачах в Украине

Обычно электронное направление является условием получения пациентом бесплатных плановых консультаций у узкопрофильных специалистов, или инструментальных обследований и анализов, или услуг по реабилитации и т.д.

Но есть случаи, когда к узкопрофильным специалистам можно обратиться напрямую и НСЗУ оплатит такой визит за пациента.

Направление не требуется к таким врачам:

акушер-гинеколог;

психиатр;

нарколог;

стоматолог;

педиатр;

фтизиатр;

лечащий врач, у которого пациент или пациентка с хроническим заболеванием находится под наблюдением

Что делать, если у вас требуют направление

Если вас не записывают к какому-либо из этих врачей и требуют е-направление, обратитесь к руководителю медицинского учреждения по разъяснению. Также вы всегда можете позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77, чтобы узнать свои права и порядок действий.