Українцям розповіли, яке майно не можуть арештувати через борг: точний список

Для того, щоб повернути борги, виконавча служба може накласти арешт на майно. Однак є перелік речей, які точно не будуть описані та реалізовані.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Ти ж юрист".
Арешт накладає виконавча служба на підставі постанови виконавця про арешт коштів боржника.
Сама постанова виноситься згідно з виконавчими документами або на підставі рішення суду, судового наказу або нотаріуса.
Виконавча служба накладає арешти лише на боржників. А причин арешту може бути безліч.
Наприклад, ви маєте борг у банку або є заборгованість зі сплати аліментів, штрафів чи державних податків.
Відповідно, стягувачем у вашій справі може бути фізична, юридична особа або держава. Це залежить від того, що та кому ви заборгували.
Юристи назвали список, яке майно не може бути арештоване виконавчою службою:
Раніше ми повідомляли, як перевірити, чи є ви у реєстрі боржників, і як вийти із "чорного" списку.
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