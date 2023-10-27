Українцям розповіли, як підготуватися до можливих відключень світла через обстріли РФ

Ні для кого в Україні не є секретом, що існує висока ймовірність російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Природно, через це може не бути світла якийсь час.
Як підготуватися до можливих відключень електроенергії, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію КМДА у Facebook.
Зробіть запас питної та технічної води. На одну дорослу людину на добу потрібно 3 літри питної води (включаючи споживану з їжею рідину) та 10-12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі. Запаси необхідно зробити для не менше трьох днів. Карта бюветів Києва за посиланням.
Зробіть запас їжі, яка не псується без холодильника і не вимагатиме електроенергії для її приготування. Це можуть бути:
Підготуйте та зарядіть павербанки та портативні зарядні станції.
Подбайте про безпечне пересування вулицею у темний час доби. Одягайте світлорефлекторний одяг або носіть світловідбиваючі стрічки на рукаві, сумці або рюкзаку.
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