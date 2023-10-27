Українцям розповіли, як підготуватися до можливих відключень світла через обстріли РФ

Поради українцям у разі блекауту

Зробіть запас питної та технічної води. На одну дорослу людину на добу потрібно 3 літри питної води (включаючи споживану з їжею рідину) та 10-12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі. Запаси необхідно зробити для не менше трьох днів. Карта бюветів Києва за посиланням.

Зробіть запас їжі, яка не псується без холодильника і не вимагатиме електроенергії для її приготування. Це можуть бути:

м'ясні, рибні та овочеві консерви

сушене та в'ялене м'ясо

сублімовані продукти (каші, локшина швидкого приготування та супи, які необхідно заливати окропом, або гречка, яку можна заливати водою кімнатної температури)

хлібці, печиво, сухарі

сухофрукти, горішки

шоколад, цукерки

енергетичні батончики

Підготуйте та зарядіть павербанки та портативні зарядні станції.

Зробіть запас ліхтариків, ламп на батарейках або акумуляторах, свічок, сірників, батарейок та інше

Подбайте про наповненість домашньої аптечки всіма необхідними вам ліками

Придбайте FM-радіо на батареях

Підготуйте пальник із газовим балоном або на сухому спирті

Подбайте про пожежну безпеку - доцільно придбати домашній вогнегасник і тримати його поблизу місць, де ви запалюєте свічки або користуєтеся пальником

Замініть звичайні лампочки на LED. Це допоможе знизити споживання електроенергії

Як зберегти тепло в будинку

Збережіть тепло у будинку. Утепліть своє приміщення - заклейте стики вікон та перевірте зовнішню ізоляцію вікон, помістіть фольгу між стіною та батареєю.

Підготуйте теплі домашні речі, ковдри, місця для домашніх улюбленців.

Подбайте про безпечне пересування вулицею у темний час доби. Одягайте світлорефлекторний одяг або носіть світловідбиваючі стрічки на рукаві, сумці або рюкзаку.