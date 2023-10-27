Украинцам рассказали, как подготовиться к возможным отключениям света из-за обстрелов РФ

Ни для кого в Украине не секрет, что существует высокая вероятность российских обстрелов энергетической инфрастуктуры. Естественно, из-за этого может не быть света какое-то время.
Как подготовиться к возможным отключениям электроэнергии, сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на публикацию КГГА в Facebook.
Сделайте запас питьевой и технической воды. На одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость) и 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи. Запасы необходимо сделать в расчете не менее трех дней. Карта бюветов Киева по ссылке.
Сделайте запас пищи, которая не портится без холодильника и не потребует электроэнергии для ее приготовления. Это могут быть:
Подготовьте и зарядите павербанки и портативные зарядные станции.
Позаботьтесь о безопасном передвижении по улице в темное время суток. Надевайте светорефлекторную одежду или носите светоотражающие ленты на рукаве, сумке или рюкзаке.
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