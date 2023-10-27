Украинцам рассказали, как подготовиться к возможным отключениям света из-за обстрелов РФ

Советы украинцам в случае блекаута

Сделайте запас питьевой и технической воды. На одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость) и 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи. Запасы необходимо сделать в расчете не менее трех дней. Карта бюветов Киева по ссылке.

Сделайте запас пищи, которая не портится без холодильника и не потребует электроэнергии для ее приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы

сушеное и вяленое мясо

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры)

хлебцы, печенье, сухари

сухофрукты, орешки

шоколад, конфеты

энергетические батончики

Подготовьте и зарядите павербанки и портативные зарядные станции.

Сделайте запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечей, спичек, батареек и т.д.

Позаботьтесь о наполненности домашней аптечки всеми необходимыми вам лекарствами

Приобретите FM-радио на батарейках

Подготовьте горелку с газовым баллоном или на сухом спирте

Позаботьтесь о пожарной безопасности — целесообразно приобрести домашний огнетушитель и держать его вблизи мест, где вы зажигаете свечи или пользуетесь горелкой

Замените обычные лампочки на LED лампы. Это поможет снизить потребление электроэнергии

Как сохранить тепло в доме

Сохраните тепло в доме. Утеплите свое помещение - заклейте стыки окон и проверьте наружную изоляцию окон, поместите фольгу между стеной и батареей.

Подготовьте теплые домашние вещи, одеяла, утепленные места для домашних любимцев.

Позаботьтесь о безопасном передвижении по улице в темное время суток. Надевайте светорефлекторную одежду или носите светоотражающие ленты на рукаве, сумке или рюкзаке.