Українцям розповіли, як підготувати квартиру або будинок до опалювального сезону

Зокрема, одним із важливих заходів підготовки є проведення побутової термомодернізації власниками квартир та індивідуальних будинків. Саме первинні заходи дозволять зменшити втрати теплової енергії та створити оптимальний мікроклімат у будинках.

Як підготувати будинок

Українцям рекомендують зменшити втрати тепла житлового будинку. Для цього потрібно провести профілактику металопластикових вікон, ущільнити їх разом з дверима.

Також важливо обрати одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації.

Крім того, слід підготувати батареї опалення до експлуатації - відсунути від них меблі, забрати штори, що затримують тепло. Натомість можна наклеїти ззаду тепловідбивний екран з фольги.

Як підготувати будинок до опалювального сезону (facebook.com/MinregionUkraine)

Що потрібно зробити в квартирі

Енергозберігаючі заходи також слід провести у кожній окремій квартирі.

Необхідно ущільнити вікна та двері. Важливо визначити одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації.

До того ж потрібно викликати фахівця, щоб у квартирі перевірили розетки, проводку та електроприлади.

Варто утеплити під'їзд будинку, адже саме через нього заходить багато холоду взимку. Трубопроводи також мають бути утеплені та всі двері мають щільно закриватися.

На випадок надзвичайної ситуації підготуйте план, домовтесь з друзями або сусідами про спільні дії. У важкі часи варто об'єднатися, щоб обігрітися.

Як підготувати квартиру до опалювального сезону (facebook.com/MinregionUkraine)