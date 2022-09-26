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Украинцам рассказали, как подготовить квартиру или дом к отопительному сезону

Как подготовиться к отопительному сезону (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину граждан ждет не простой отопительный сезон. Так что украинцев призывают активно готовить дома и квартиры к зиме.

Поэтому Министерство развития общин и территорий дало старт коммуникационной кампании "Готовимся!" и поделилось полезными советами.

В частности, одним из важных мероприятий подготовки является проведение бытовой термомодернизации владельцами квартир и индивидуальных домов. Именно первичные меры позволят снизить потери тепловой энергии и создать оптимальный микроклимат в домах.

Как подготовить дом

Украинцам рекомендуют снизить потери тепла жилого дома. Для этого нужно провести профилактику металлопластиковых окон, уплотнить их вместе с дверью.

Также важно выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации.

Кроме того, следует подготовить батареи отопления к эксплуатации - отодвинуть от них мебель, забрать задерживающие тепло шторы. Вместо этого можно наклеить сзади теплоотражающий экран из фольги.

Как подготовить дом к отопительному сезону (facebook.com/MinregionUkraine)

Что нужно сделать в квартире

Энергосберегающие мероприятия также следует провести в каждой отдельной квартире.

Необходимо уплотнить окна и двери. Важно определить одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации.

К тому же, нужно вызвать специалиста, чтобы в квартире проверили розетки, проводку и электроприборы.

Следует утеплить подъезд дома, ведь именно через него заходит много холода зимой. Трубопроводы также должны быть утеплены и вся дверь должна плотно закрываться.

На случай чрезвычайной ситуации подготовьте план, договоритесь с друзьями или соседями о совместных действиях. В трудные времена следует объединиться, чтобы обогреться.

Как подготовить квартиру к отопительному сезону (facebook.com/MinregionUkraine)

Раньше мы сообщали, как и чем можно утеплить окна до зимы.

Также мы писали о том, чем нужно обязательно запастись до наступления холодов.

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