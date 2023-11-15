Скарлатина: що це за хвороба, симптоми і як лікувати

Скарлатина – це дитяче інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Через хворобу в Києві вже кілька шкіл оголосили карантин та перейшли на дистанційне навчання.

Які симптоми хвороби, як лікуватися - розповів РБК-Україна (проект Styler) інфекціоніст Сергій Федорків.

Як виявляється скарлатина, які її симптоми

Скарлатина - це гостре антропонозне бактерiальне інфекційне захворювання, з яке проявляється інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів ротоглотки та характерним дрібнокрапчастим висипом.

Збудником захворювання є бета-гемолітичний стрептокок групи А.

Джерелом інфекції є хворий з початку захворювання до 4-5 діб після зникнення клінічних симптомів.

"Основний механізм передачі збудників - повітряно-крапельний, також рідше збудник може передаватися від людини до людини через білизну, предмети побуту, іграшки. Вхідними воротами інфекції є ротоглоткові мигдалики", - розповів Сергій.

Які можуть бути симптоми скарлатини (фото: facebook.com/moz.ukr)

Інкубаційний період від кількох годин до 12 днів.

Типова форма скарлатини починається гостро: після незначної остуди температура тіла за 6-7 годин підвищується до 38,5-40 градусів.

У маленьких дітей при цьому нерідко з'являється одноразове або повторне блювання. Хворі скаржаться на головний біль, нездужання, болючість при ковтанні.

Наприкінці першої доби захворювання (іноді на другий день) з'являються характерні плямисті дрібні висипання на шкірі.

Спочатку висип з'являється на шиї та верхній частині грудей, а протягом наступних 2-3-х днів поширюється по всьому тілу.

Як лікують скарлатину та які можуть бути ускладнення

Скарлатина давно відоме захворювання проти якого є доступні, а головне ефективні ліки, а саме антибіотики.

Проте можливі ускладнення у випадках, коли медична допомога не була надана вчасно. Це лімфаденіт, отит, синусит, артрит, міокардит, нефрит.

У випадках нелікованих випадках скарлатини може розвинутися таке захворювання як ревматизм при якому уражаються суглоби та серце.

"На допомогу лікарю приходять експрес степто-тести, які в короткий відрізок часу можуть підтвердити чи спростувати наявність саме стрептококової етіології у пацієнта", - повідомив лікар.

Яка може бути профілактика хвороби

Специфічної профілактики хвороби не існує, тобто вакцин проти неї не має.

Проте вчасна ізоляція підтверджених випадків скарлатини унеможливити передачу збудника від інфікованої особи до здорової.

Яка профілактика скарлатини (фото: facebook.com/moz.ukr)