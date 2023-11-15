Украинцам рассказали, как можно надежно защититься от ОРВИ, гриппа и коронавируса
Избежать респираторных инфекций, таких как ОРВИ, грипп и COVID полностью на 100% невозможно. Однако можно легко снизить риск заражения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram Национальной службы здоровья.
Как избежать респираторных инфекций
Для того, чтобы защитить свое здоровье в холодное время года, необходимо:
- мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком
- избегать тесных людных мест
- проветривать жилье и офис
- использовать увлажнитель воздуха - через пересушенную слизистую вирусам легче проникнуть в организм
- насколько это возможно в украинских реалиях, спать достаточно, чтобы чувствовать себя бодрыми
- питаться сбалансированно
- быть физически активными
- вакцинироваться от гриппа. Эта прививка не является бесплатной, однако рекомендуем приобрести вакцину и прививаться у семейного врача
- вакцинироваться против пневмококковой инфекции, которая вызывает, в частности, пневмонию. Эта вакцина также не закупается государством, однако доступна в аптеках
- вакцинироваться против COVID-19. Сделать это можно бесплатно в любом пункте прививок
Когда вакцинироваться от гриппа
Грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти.
Признаками гриппа являются внезапное начало, головные боли, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38 °C и более, кашель.
При первых симптомах - обратитесь к семейному врачу. Только врач сможет определить диагноз и назначить соответствующее лечение.
Вакцина от гриппа относится к рекомендованным и не входит в национальный календарь прививок, но ее можно приобрести в аптеке и привить у своего семейного врача.
Кто должен вакцинироваться в первую очередь
- медики, контактирующие с пациентами и имеющие высокий риск заразиться
- люди с хроническими болезнями, имеющие высокий риск осложнений
- люди с ВИЧ
- люди с первичными иммунодефицитами
- пожилые люди
- беременные
- люди, работающие в больших коллективах
Симптомы коронавируса
К наиболее распространенным симптомам коронавируса относятся:
- лихорадка
- сухой кашель
- одышка
- характерная сильная усталость
- боли в мышцах
- боль в горле
- головная боль
- потеря или нарушение вкуса, или запаха (характерный симптом)
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