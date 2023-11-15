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Украинцам рассказали, как можно надежно защититься от ОРВИ, гриппа и коронавируса

Среда 15 ноября 2023 11:18
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Украинцам рассказали, как можно надежно защититься от ОРВИ, гриппа и коронавируса Как защититься от респираторных заболеваний (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Избежать респираторных инфекций, таких как ОРВИ, грипп и COVID полностью на 100% невозможно. Однако можно легко снизить риск заражения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram Национальной службы здоровья.

Как избежать респираторных инфекций

Для того, чтобы защитить свое здоровье в холодное время года, необходимо:

  • мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком
  • избегать тесных людных мест
  • проветривать жилье и офис
  • использовать увлажнитель воздуха - через пересушенную слизистую вирусам легче проникнуть в организм
  • насколько это возможно в украинских реалиях, спать достаточно, чтобы чувствовать себя бодрыми
  • питаться сбалансированно
  • быть физически активными
  • вакцинироваться от гриппа. Эта прививка не является бесплатной, однако рекомендуем приобрести вакцину и прививаться у семейного врача
  • вакцинироваться против пневмококковой инфекции, которая вызывает, в частности, пневмонию. Эта вакцина также не закупается государством, однако доступна в аптеках
  • вакцинироваться против COVID-19. Сделать это можно бесплатно в любом пункте прививок

Когда вакцинироваться от гриппа

Грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти.

Признаками гриппа являются внезапное начало, головные боли, ломота в мышцах и суставах, боль в горле, повышение температуры тела до 38 °C и более, кашель.

При первых симптомах - обратитесь к семейному врачу. Только врач сможет определить диагноз и назначить соответствующее лечение.

Вакцина от гриппа относится к рекомендованным и не входит в национальный календарь прививок, но ее можно приобрести в аптеке и привить у своего семейного врача.

Кто должен вакцинироваться в первую очередь

  • медики, контактирующие с пациентами и имеющие высокий риск заразиться
  • люди с хроническими болезнями, имеющие высокий риск осложнений
  • люди с ВИЧ
  • люди с первичными иммунодефицитами
  • пожилые люди
  • беременные
  • люди, работающие в больших коллективах

Симптомы коронавируса

К наиболее распространенным симптомам коронавируса относятся:

  • лихорадка
  • сухой кашель
  • одышка
  • характерная сильная усталость
  • боли в мышцах
  • боль в горле
  • головная боль
  • потеря или нарушение вкуса, или запаха (характерный симптом)

Ранее мы сообщали, что известно о скарлатине, из-за которой в Киеве уже несколько школ объявили карантин.

Также мы писали, как лечить простуду и ОРВИ категорически нельзя.

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