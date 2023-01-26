Українцям розповіли, як і де отримати посвідчення багатодітної родини

Багатодітною в Україні вважається сім'я, якщо подружжя перебувають у зареєстрованому шлюбі, разом проживають і виховують 3-х і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один з батьків/мати, який проживає разом з 3-ма і більше дітьми і самостійно їх виховує .
Як отримати документи, що підтверджують таке батьківство, розповіли на сторінці у Facebook Юридичний порадник.
Отримати посвідчення батьків багатодітної сім'ї/посвідчення дитини із багатодітної сім'ї.
Дітям із багатодітної сім'ї посвідчення видаються з 6 років, а після досягнення дитиною 14 років у посвідчення вклеюється нова фотографія.
На вибір заявника (незалежно від місця проживання):
Вам потрібно знати, що немає можливості отримати послугу в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг або Дію.
Водночас пакет документів також можна надіслати поштою (реєстрованою поштовою відправкою).
у разі народження дитини за межами України - копія свідоцтва про народження дитини (за її легалізації та з нотаріальним перекладом українською мовою);
у разі навчання особи від 18 до 23 р. за денною формою навчання за межами України - копія довідки з навчального закладу (за умови її легалізації та з нотаріальним перекладом українською мовою);
для продовження строку дії посвідчення після 18 років (до 23 років), якщо дитина навчається за денною формою навчання в закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), професійної вищої, вищої освіти – довідка з навчального закладу.
у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання з дітьми від попереднього шлюбу - документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (копія рішення суду із зазначенням місця проживання дитини з одним із батьків; копія рішення суду про позбавлення батьківських прав; копія свідоцтва про смерть) одного з батьків тощо).
Посвідчення видаються безплатно протягом 10 робочих днів.
Як ми раніше писали, в Україні з'явився чат-бот, який нагадує про своєчасні медичні обстеження та вакцинацію.