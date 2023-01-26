Украинцам рассказали, как и где получить удостоверение многодетной семьи

Как подтвердить статус многодетной семьи?

Получить удостоверение родителей многодетной семьи/удостоверение ребенка из многодетной семьи.

Детям из многодетной семьи удостоверения выдаются с 6 лет, а после достижения ребенком 14 лет в удостоверение вклеивается новая фотография.

Куда обращаться за удостоверением?

По выбору заявителя (независимо от места жительства):

в органы социальной защиты населения;

в ЦНАПы;

в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов.



Вам нужно знать, что отсутствует возможность получить услугу в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг или Дию.

Вместе с тем пакет документов также можно направить по почте (регистрированной почтовой отправкой).

Какие документы нужны для получения удостоверения