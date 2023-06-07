Где пациенты с онкологией могут бесплатно лечиться в Украине: важное уточнение
В Украине до сих пор существует миф, что лечить онкологическое заболевание можно только в больнице по месту жительства. Однако это не так.
Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram.
Где онкобольные могут бесплатно лечиться
Врачи говорят, что человек, у которого обнаружили или подозревают онкоболезнь, может выбрать любое медицинское учреждение в стране. Главное - чтобы больница имела договор с Национальной службой здоровья по пакетам лечения онкозаболевания.
Важно знать, что пациент получает диагностику и лечение, а НСЗУ заплатит больнице, в которой находится пациент. Независимо от места жительства и регистрации.
НСЗУ заключила договоры со 115 медицинскими учреждениями о предоставлении услуг по диагностике и лечению онкологических болезней. Из них:
- 2 заведения предоставляют услуги по диагностике и радиологическому лечению;
- 104 заведения - услуги по диагностике и химиотерапевтическому лечению;
- 66 - оказывают услуги по лечению и сопровождению пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями.
Узнать, какие больницы имеют договор с НСЗУ для лечения онкологии, можно, позвонив на контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
Какие обследования бесплатные
В программу медицинских гарантий входит шесть бесплатных исследований, позволяющих выявить рак на ранних стадиях. Известно, что в успешном лечении онкологических заболеваний очень немаловажную роль играет их раннее выявление.
При направлении на исследование врач руководствуется критерием возраста пациентов, поскольку с возрастом риски возрастают:
- маммографию назначают - от 40 лет;
- гистероскопию - от 50 лет;
- гастроскопию - от 50 лет;
- колоноскопию - от 40 лет;
- цистоскопию - от 50 лет;
- бронхоскопию - от 50 лет.
Бесплатным в ходе таких обследований является консультация врача, исследование анализ и описание результатов, запись результатов на цифровой носитель пациентов по желанию, местная или общая анестезия при проведении гистероскопии, бронхоскопии, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии и цистоскопии.
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