Українцям розповіли про "чудодійний" метод, який лише шкодить здоров'ю

Що відомо

Магнітотерапія - це псевдонаукова практика альтернативної медицини. Вона передбачає застосування слабкого статичного магнітного поля від постійного магніту, який накладається на тіло.

Зокрема, не досвідчені експерти можуть переконувати, що цей метод:

зменшує інтенсивність болю

зміцнює стінки кровоносних судин

руйнує жирові відкладення

Також цей вид лікування часто використовується при:

патологіях серцево-судинної системи

захворюваннях дихальної системи

порушеннях роботи сечовидільної, травної, нервової та опорно-рухової системи

Чому не варто довіряти методу

Фахівці кажуть що в нашому організмі залізо в крові звʼязане з гемоглобіном і не є феромагнітним (це постійний вид магнетизму, який, наприклад, тримає магніти на холодильнику).

За словами науковців, якби кров була такою, то будь-яка процедура на кшталт магнітно-резонансної томографії несла загрозу для здоров’я і життя.

До того ж статична магнітотерапія залишається науково недоведеною, особливо для полегшення болю, що є одним із найпоширеніших застосувань. Дослідження показують неефективність магнітів при хронічних болях, остеоартриті та ревматоїдному артриті.

Окрім того, Національний науковий фонд США у 2002 році він визнав магнітну терапію "псевдонауковою". Тому в США продаж подібних магнітних пристроїв прирівнюють до шарлатанства.