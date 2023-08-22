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Українцям розповіли про "чудодійний" метод, який лише шкодить здоров'ю

Магнітотерапія шкодить здоров'ю (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні багато громадян вірять в міф про "чудодійний" реабілітаційний засіб - магнітотерапію. Однак, не варто вірити в ефективність такого методу.

Про це повідомляє МОЗ України в Telegram.

Що відомо

Магнітотерапія - це псевдонаукова практика альтернативної медицини. Вона передбачає застосування слабкого статичного магнітного поля від постійного магніту, який накладається на тіло. 

Зокрема, не досвідчені експерти можуть переконувати, що цей метод: 

  • зменшує інтенсивність болю 
  • зміцнює стінки кровоносних судин
  • руйнує жирові відкладення

Також цей вид лікування часто використовується при:

  • патологіях серцево-судинної системи
  • захворюваннях дихальної системи
  • порушеннях роботи сечовидільної, травної, нервової та опорно-рухової системи

Чому не варто довіряти методу

Фахівці кажуть що в нашому організмі залізо в крові звʼязане з гемоглобіном і не є феромагнітним (це постійний вид магнетизму, який, наприклад, тримає магніти на холодильнику).

За словами науковців, якби кров була такою, то будь-яка процедура на кшталт магнітно-резонансної томографії несла загрозу для здоров’я і життя. 

До того ж статична магнітотерапія залишається науково недоведеною, особливо для полегшення болю, що є одним із найпоширеніших застосувань. Дослідження показують неефективність магнітів при хронічних болях, остеоартриті та ревматоїдному артриті.

Окрім того, Національний науковий фонд США у 2002 році він визнав магнітну терапію "псевдонауковою". Тому в США продаж подібних магнітних пристроїв прирівнюють до шарлатанства.

Раніше ми повідомляли, яких лікарів потрібно проходити щороку, щоб запобігти серйозним хворобам.

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