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Украинцам рассказали о "чудодейственном" методе, который только вредит здоровью

Магнитотерапия вредит здоровью (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине многие граждане верят в миф о "чудодейственном" реабилитационном средстве - магнитотерапии. Однако не стоит верить в эффективность такого метода.

Об этом сообщает Минздрав Украины в Telegram.

Что известно

Магнитотерапия - это псевдонаучная практика альтернативной медицины. Она предполагает применение слабого статического магнитного поля от постоянного магнита, накладывающегося на тело.

В частности, не опытные эксперты могут убеждать, что этот метод:

  • уменьшает интенсивность боли
  • укрепляет стенки кровеносных сосудов
  • разрушает жировые отложения

Также этот вид лечения часто используется при:

  • патологиях сердечно-сосудистой системы
  • заболеваниях дыхательной системы
  • нарушениях работы мочевыделительной, пищеварительной, нервной и опорно-двигательной системы

Почему не стоит доверять методу

Специалисты говорят, что в нашем организме железо в крови связано с гемоглобином и не является ферромагнитным (это постоянный вид магнетизма, который, например, держит магниты на холодильнике).

По словам ученых, если бы кровь была такой, то любая процедура типа магнитно-резонансной томографии несла угрозу для здоровья и жизни.

К тому же статическая магнитотерапия остается научно недоказанной, особенно для облегчения боли, являющейся одним из наиболее распространенных применений. Исследования показывают неэффективность магнитов при хронических болях, остеоартрите и ревматоидном артрите.

Кроме того, Национальный научный фонд США в 2002 году признал магнитную терапию "псевдонаучной". Поэтому в США продажи подобных магнитных устройств приравнивают к шарлатанству.

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