ua en ru
Вт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українцям розповіли про "чудодійний" метод, який лише шкодить здоров'ю

Вівторок 22 серпня 2023 11:28
UA EN RU
Українцям розповіли про "чудодійний" метод, який лише шкодить здоров'ю Магнітотерапія шкодить здоров'ю (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні багато громадян вірять в міф про "чудодійний" реабілітаційний засіб - магнітотерапію. Однак, не варто вірити в ефективність такого методу.

Про це повідомляє МОЗ України в Telegram.

Що відомо

Магнітотерапія - це псевдонаукова практика альтернативної медицини. Вона передбачає застосування слабкого статичного магнітного поля від постійного магніту, який накладається на тіло.

Зокрема, не досвідчені експерти можуть переконувати, що цей метод:

  • зменшує інтенсивність болю
  • зміцнює стінки кровоносних судин
  • руйнує жирові відкладення

Також цей вид лікування часто використовується при:

  • патологіях серцево-судинної системи
  • захворюваннях дихальної системи
  • порушеннях роботи сечовидільної, травної, нервової та опорно-рухової системи

Чому не варто довіряти методу

Фахівці кажуть що в нашому організмі залізо в крові звʼязане з гемоглобіном і не є феромагнітним (це постійний вид магнетизму, який, наприклад, тримає магніти на холодильнику).

За словами науковців, якби кров була такою, то будь-яка процедура на кшталт магнітно-резонансної томографії несла загрозу для здоров’я і життя.

До того ж статична магнітотерапія залишається науково недоведеною, особливо для полегшення болю, що є одним із найпоширеніших застосувань. Дослідження показують неефективність магнітів при хронічних болях, остеоартриті та ревматоїдному артриті.

Окрім того, Національний науковий фонд США у 2002 році він визнав магнітну терапію "псевдонауковою". Тому в США продаж подібних магнітних пристроїв прирівнюють до шарлатанства.

Раніше ми повідомляли, яких лікарів потрібно проходити щороку, щоб запобігти серйозним хворобам.

Також читайте, яку хворобу можна підчепити від водойм з качками.

Читайте РБК-Україна в Google News
хвороби здоровя