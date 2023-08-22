Українцям розповіли про "чудодійний" метод, який лише шкодить здоров'ю
В Україні багато громадян вірять в міф про "чудодійний" реабілітаційний засіб - магнітотерапію. Однак, не варто вірити в ефективність такого методу.
Про це повідомляє МОЗ України в Telegram.
Що відомо
Магнітотерапія - це псевдонаукова практика альтернативної медицини. Вона передбачає застосування слабкого статичного магнітного поля від постійного магніту, який накладається на тіло.
Зокрема, не досвідчені експерти можуть переконувати, що цей метод:
- зменшує інтенсивність болю
- зміцнює стінки кровоносних судин
- руйнує жирові відкладення
Також цей вид лікування часто використовується при:
- патологіях серцево-судинної системи
- захворюваннях дихальної системи
- порушеннях роботи сечовидільної, травної, нервової та опорно-рухової системи
Чому не варто довіряти методу
Фахівці кажуть що в нашому організмі залізо в крові звʼязане з гемоглобіном і не є феромагнітним (це постійний вид магнетизму, який, наприклад, тримає магніти на холодильнику).
За словами науковців, якби кров була такою, то будь-яка процедура на кшталт магнітно-резонансної томографії несла загрозу для здоров’я і життя.
До того ж статична магнітотерапія залишається науково недоведеною, особливо для полегшення болю, що є одним із найпоширеніших застосувань. Дослідження показують неефективність магнітів при хронічних болях, остеоартриті та ревматоїдному артриті.
Окрім того, Національний науковий фонд США у 2002 році він визнав магнітну терапію "псевдонауковою". Тому в США продаж подібних магнітних пристроїв прирівнюють до шарлатанства.
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