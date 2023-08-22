Украинцам рассказали о "чудодейственном" методе, который только вредит здоровью
В Украине многие граждане верят в миф о "чудодейственном" реабилитационном средстве - магнитотерапии. Однако не стоит верить в эффективность такого метода.
Об этом сообщает Минздрав Украины в Telegram.
Что известно
Магнитотерапия - это псевдонаучная практика альтернативной медицины. Она предполагает применение слабого статического магнитного поля от постоянного магнита, накладывающегося на тело.
В частности, не опытные эксперты могут убеждать, что этот метод:
- уменьшает интенсивность боли
- укрепляет стенки кровеносных сосудов
- разрушает жировые отложения
Также этот вид лечения часто используется при:
- патологиях сердечно-сосудистой системы
- заболеваниях дыхательной системы
- нарушениях работы мочевыделительной, пищеварительной, нервной и опорно-двигательной системы
Почему не стоит доверять методу
Специалисты говорят, что в нашем организме железо в крови связано с гемоглобином и не является ферромагнитным (это постоянный вид магнетизма, который, например, держит магниты на холодильнике).
По словам ученых, если бы кровь была такой, то любая процедура типа магнитно-резонансной томографии несла угрозу для здоровья и жизни.
К тому же статическая магнитотерапия остается научно недоказанной, особенно для облегчения боли, являющейся одним из наиболее распространенных применений. Исследования показывают неэффективность магнитов при хронических болях, остеоартрите и ревматоидном артрите.
Кроме того, Национальный научный фонд США в 2002 году признал магнитную терапию "псевдонаучной". Поэтому в США продажи подобных магнитных устройств приравнивают к шарлатанству.
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