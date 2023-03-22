UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українцям розповіли, чому ціни на овочі злетіли до неба

Фото: В Україні ціни на овочі зросли до неба (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні останнім часом суттєво подорожчали овочі. Так, ціна помідорів у деяких магазинах країни сягає 300 гривень.

Про причини такого подорожчання на овочі в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів керівник проекту "АПК-інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорев.

Чому овочі в Україні так подорожчали?

Річ у тому, що російські окупанти б'ють ракетами по аграрних підприємствах.

"Поки що ми не звільнили всі свої південні регіони, не налагодили там повне виробництво, у міжсезоння варто розраховувати на імпорт", - зазначив фахівець.

Він нагадав, що зараз під окупацією у Запорізькій області залишається найбільше тепличних підприємств. У мирний час у цей період на полиці магазинів уже надходили українські овочі, завдяки чому ціна знижувалася. Торік кілограм помідорів у цей період на оптовому ринку коштував 60 грн, а 2021 року він коштував 20 грн.

Чи впадуть ціни на овочі

Хорев вважає, що коли українські аграрії отримають із відкритого ґрунту свій урожай, ситуацію з цінами вдасться стабілізувати, але у продажу не вистачить деяких позицій. За словами Олександра Хорева, серед іншого, може не вистачати цибулі, моркви, буряків.

Єдиний позитивний момент, що з картоплею буде все гаразд, адже цей овоч садитимуть навіть у дрібних господарствах.

Раніше ми повідомляли, які продукти найбільше подорожчали за останній рік .

Також ми писали, що в Україні можуть зрости у ціні солодкі напої .

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти