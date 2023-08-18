Українцям розповіли, чи справді лікар може відмовити у підписанні декларації

В Україні існує міф, що сімейний лікар не має право відмовити пацієнту в укладенні декларації. Однак, це не зовсім так.

Про це повідомили на сторінці Національної служби здоров'я у Telegram .

Що має право зробити лікар

Сімейний лікар, терапевт або педіатр має право відмовитись приймати декларацію, якщо має оптимальну кількість пацієнтів. Зокрема, в медзакладі лікарям не дозволено перевищувати оптимальну кількість пацієнтів.

Оптимальний ліміт декларацій:

у терапевтів - 2000 декларацій

у сімейних лікарів - 1800 декларацій

у педіатрів - 900 декларацій

Як підписати декларацію

Насамперед необхідно обрати лікаря і медзаклад. На медзакладі має бути наліпка із текстом "Тут можна обрати свого лікаря".

Наступним кроком є особистий похід до лікарні. З собою треба взяти паспорт, ідентифікаційний код та телефон. Для дітей до 14 років - свідоцтво про народження.

Потім обхідно звернутися в реєстратуру - там отримаєте список лікарів, а також вам підкажуть, де можна підписати декларацію.

Уповноважений працівник медзакладу введе необхідні дані в електронну систему, на телефон прийде код з підтвердженням, після цього декларацію роздрукують, для підписання.

Що робити, якщо сімейний лікар у відпустці

Важливо пам'ятати, якщо сімейний лікар у відпустці, то пацієнт не залишиться без медичної допомоги.

Під час відпустки одного лікаря, лікарня забезпечує його заміну на іншого. Незалежно від того, державна це амбулаторія, приватний центр чи лікар-ФОП.

У лікаря, що працює на заміні, пацієнт може розраховувати на весь обсяг послуг, який входить у пакет первинної медичної допомоги.

Дізнатися про відпустку свого лікаря пацієнти можуть ось яким чином:

з інформації, яка розміщена безпосередньо у центрі чи в амбулаторії, в доступному для пацієнтів місці

з інформації, яка розміщена на веб-сайтах та соцмережах

з індивідуальних повідомлень від медичного закладу, надісланих тим пацієнтам, які, уже записані та мають прийти на прийом

Додамо, що також думка, що до сімейного лікаря можна звернутися будь-коли, втому числі і в неробочі дні, є хибною.

Тому, якщо у вас погіршилось самопочуття і ви потребуєте медичної допомоги у вихідні дні, то варто звертатися не до свого сімейного лікаря, а в ту амбулаторію чи медичний заклад, де лікар працює.

Невідкладна ситуація зі здоров’ям потребує невідкладної допомоги. Тому варто зателефонувати на 103, або самостійно прийти в лікарню.