Українцям розповіли, чи справді лікар може відмовити у підписанні декларації
В Україні існує міф, що сімейний лікар не має право відмовити пацієнту в укладенні декларації. Однак, це не зовсім так.
Про це повідомили на сторінці Національної служби здоров'я у Telegram.
Що має право зробити лікар
Сімейний лікар, терапевт або педіатр має право відмовитись приймати декларацію, якщо має оптимальну кількість пацієнтів. Зокрема, в медзакладі лікарям не дозволено перевищувати оптимальну кількість пацієнтів.
Оптимальний ліміт декларацій:
- у терапевтів - 2000 декларацій
- у сімейних лікарів - 1800 декларацій
- у педіатрів - 900 декларацій
Як підписати декларацію
Насамперед необхідно обрати лікаря і медзаклад. На медзакладі має бути наліпка із текстом "Тут можна обрати свого лікаря".
Наступним кроком є особистий похід до лікарні. З собою треба взяти паспорт, ідентифікаційний код та телефон. Для дітей до 14 років - свідоцтво про народження.
Потім обхідно звернутися в реєстратуру - там отримаєте список лікарів, а також вам підкажуть, де можна підписати декларацію.
Уповноважений працівник медзакладу введе необхідні дані в електронну систему, на телефон прийде код з підтвердженням, після цього декларацію роздрукують, для підписання.
Що робити, якщо сімейний лікар у відпустці
Важливо пам'ятати, якщо сімейний лікар у відпустці, то пацієнт не залишиться без медичної допомоги.
Під час відпустки одного лікаря, лікарня забезпечує його заміну на іншого. Незалежно від того, державна це амбулаторія, приватний центр чи лікар-ФОП.
У лікаря, що працює на заміні, пацієнт може розраховувати на весь обсяг послуг, який входить у пакет первинної медичної допомоги.
Дізнатися про відпустку свого лікаря пацієнти можуть ось яким чином:
- з інформації, яка розміщена безпосередньо у центрі чи в амбулаторії, в доступному для пацієнтів місці
- з інформації, яка розміщена на веб-сайтах та соцмережах
- з індивідуальних повідомлень від медичного закладу, надісланих тим пацієнтам, які, уже записані та мають прийти на прийом
Додамо, що також думка, що до сімейного лікаря можна звернутися будь-коли, втому числі і в неробочі дні, є хибною.
Тому, якщо у вас погіршилось самопочуття і ви потребуєте медичної допомоги у вихідні дні, то варто звертатися не до свого сімейного лікаря, а в ту амбулаторію чи медичний заклад, де лікар працює.
Невідкладна ситуація зі здоров’ям потребує невідкладної допомоги. Тому варто зателефонувати на 103, або самостійно прийти в лікарню.
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