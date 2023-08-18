Украинцам рассказали, действительно ли врач может отказать в подписании декларации

В Украине существует миф о том, что семейный врач не имеет права отказать пациенту в заключении декларации. Однако это не совсем так.

Об этом сообщили на странице Национальной службы здоровья в Telegram .

Что имеет право сделать врач

Семейный врач, терапевт или педиатр имеет право отказаться от принятия декларации, если имеет оптимальное количество пациентов. В частности, в медучреждении врачам не разрешено превышать оптимальное количество пациентов.

Оптимальный лимит деклараций:

у терапевтов - 2000 деклараций

у семейных врачей - 1800 деклараций

у педиатров - 900 деклараций

Как подписать декларацию

В первую очередь необходимо выбрать врача и медучреждение. На медучреждении должна быть наклейка с текстом "Здесь можно выбрать врача".

Следующим шагом является личный поход в больницу. С собой нужно взять паспорт, идентификационный код и телефон. Для детей до 14 лет - свидетельство о рождении.

Затем необходимо обратиться в регистратуру - там получите список врачей, а также вам подскажут, где можно подписать декларацию.

Уполномоченный работник медучреждения введет необходимые данные в электронную систему, на телефон придет код с подтверждением, после этого декларацию распечатают для подписания.

Что делать, если семейный врач в отпуске

Важно помнить, что если семейный врач в отпуске, то пациент не останется без медицинской помощи.

Во время отпуска одного врача больница обеспечивает его замену на другого. Независимо от того, государственная это амбулатория, частный центр или врач-ФЛП.

У врача, работающего на замене, пациент может рассчитывать на весь объем услуг, входящий в пакет первичной медицинской помощи.

Узнать об отпуске своего врача пациенты могут следующим образом:

с информации, размещенной непосредственно в центре или в амбулатории, в доступном для пациентов месте

с информации, размещенной на веб-сайтах и соцсетях

из индивидуальных сообщений от медицинского учреждения, отправленных тем пациентам, которые уже записаны и должны прийти на прием

Добавим, что также мнение, что к семейному врачу можно обратиться в любое время, в том числе и в нерабочие дни, ошибочно.

Поэтому, если у вас ухудшилось самочувствие и вы нуждаетесь в медицинской помощи в выходные дни, то следует обращаться не к своему семейному врачу, а в ту амбулаторию или медицинское учреждение, где врач работает.

Неотложная ситуация со здоровьем нуждается в неотложной помощи. Поэтому стоит позвонить по телефону на 103, или самостоятельно прийти в больницу.