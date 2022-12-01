Українцям розповіли, чи подорожчає незабаром картопля

Що буде з цінами на картоплю далі

Подорожчання продукту можливе, якщо в країну прийдуть сильні морози та холоди, а також у другій половині зберігання овочів – у лютому.

"Порівняно з іншими овочами картопля зараз відносно недорога. Зараз йде масовий продаж картоплі тими господарствами, які не мають власних потужностей для зберігання. Крім того, багато цього овочу насадили господарства населення через війну. Відповідно, на ринку товару більш, ніж достатньо" , – сказав Ткаченко.

За його словами, ціна на картоплю залежатиме насамперед від погоди. Якщо будуть морози, сильні снігопади - вона може повзти вгору.

Експерт не думає, що ціна на овоч сильно підскочить.

"До лютого навряд чи відбудеться зміна ціни на картоплю, зростання більш ймовірне у лютому. Імпорт нам не загрожує, оскільки в Європі був неврожай через посуху і високі температури влітку. Ми могли б експортувати свої надлишки, але є проблема з постачанням української картоплі в ЄС через певні карантинні обмеження", – підсумував фермер.

Скільки зараз коштує картопля

Зазначимо, що зараз у супермаркетах ціна овочів стартує від 9-10 гривень за кілограм.