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Украинцам рассказали, подорожает ли картофель в скором времени

Фото: Будет ли дорожать картофель в Украине (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Картофель в Украине в последнее время был одним из самых дешевых овощей. Люди могли его купить по цене от 7 гривен за килограмм.

Будет ли дорожать овощ в зимние месяцы рассказал Дмитрий Ткаченко, совладелец СООО "Воля" в Черкасской области изданию Agrotimes.

Что будет с ценами на картофель дальше

Подорожание продукта возможно, если в страну придут сильные морозы и холода, а также во второй половине хранения овоща - в феврале.

"По сравнению с другими овощами картофель сейчас относительно недорогой. Сейчас идет массовая продажа картофеля теми хозяйствами, у которых нет собственных мощностей для хранения. Кроме того, много этого овоща насадили хозяйства населения из-за войны. Соответственно, на рынке товара более чем достаточно", – сказал Ткаченко.

По его словам, цена на картофель будет зависеть прежде всего от погоды. Если будут морозы, сильные снегопады – она может полползти вверх.

Эксперт не думает, что цена на овощ сильно подскочит.

"До февраля вряд ли произойдет изменение цены на картофель, рост более вероятен в феврале. Импорт нам не грозит, поскольку в Европе был неурожай из-за засухи и высоких температур летом. Мы могли бы экспортировать свои излишки, но есть проблема с поставкой украинского картофеля в ЕС из-за определенных карантинных ограничений", – подытожил фермер.

Сколько сейчас стоит картошка

Отметим, что сейчас в супермаркетах цена овоща стартует от 9-10 гривен за килограмм.

Напомним, что эксперты рассказали, что к весне многие овощи сильно подорожают, а один будет в дефиците.

А также мы писали о том, сколько стоит борщовой набор в странах Европы.

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картофель