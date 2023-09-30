1000 грн за годину! Скільки можуть заробляти українські вчителі в Польщі: найкращі вакансії

Польща давно навчилась цінувати працівників з України. Ще до повномасштабного вторгнення РФ на наші території, польські компанії регулярно надавали робочі місця саме українцям. Не виключенням стала й сфера освіти.
РБК-Україна (Styler) дослідило різні пропозиції на сайтах з пошуку роботи у Польщі та вибрало найцікавіші вакансії для вихователів і вчителів з України.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Dziennik Gazeta Prawna, сайти для пошуку роботи pracuj.pl і razem.work.
Розмір посадового окладу вчителя у Польщі залежить від кваліфікації, кількості обов'язкових занять, стажу роботи й надбавок (за вислугу років, за умови праці, за надурочні години, за виконання функцій класного керівника тощо).
Згідно з інформацією польського правового й економічного видання Dziennik Gazeta Prawna, від початку року мінімальна заробітна плата вчителя з вищою освітою (магістра) та педагогічною підготовкою становила:
Відомо водночас, що вчителі Польщі активно домагаються підвищення зарплат. Ймовірно, найближчим часом ці цифри можуть змінитись.
Вчитель італійської мови
Зарплата - до 5 000 злотих (близько 42 485 грн).
Вчителю пропонують конкурентоспроможну зарплату, можливість працювати віддалено за зручним індивідуально підібраним графіком, постійну базу учнів, методичну підготовку й супровід.
В обов'язки працівника входитимуть: навчання іноземної мови дітей/підлітків/дорослих, проведення занять за встановленою методикою з доступом до всіх необхідних матеріалів, ведення електронного щоденника та налагодження хороших відносин з учнями.
Роботодавець шукає фахівця з високим рівнем володіння іноземною мовою (італійською). Кандидат на цю посаду має бути комунікабельним, сумлінним, пунктуальним. Вміти викладати й отримувати від цього задоволення.
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Вчитель іспанської мови
Зарплата - до 5 000 злотих (близько 42 485 грн).
Вчителя італійської мови шукає навчальний центр АМБІТ у Гданську. Йому пропонують привабливу зарплату, можливість працювати віддалено (онлайн), гнучкий графік роботи, постійну базу учнів, методичну підготовку й супровід.
В обов'язки працівника входитимуть: навчання іноземної мови дітей/підлітків/дорослих, проведення занять за встановленою методикою з доступом до всіх необхідних матеріалів, ведення електронного щоденника та налагодження хороших відносин з учнями.
Роботодавець шукає фахівця з високим рівнем володіння іноземною мовою (іспанською). Кандидат на цю посаду має бути комунікабельним, сумлінним і пунктуальним.
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Учитель "ранньої" школи
Зарплата - до 3 200 злотих (близько 27 190 грн).
Вихователя для дітей дошкільного віку в міні-клуб шукають у місті Ярославець. Педагогу пропонують житло, робочий одяг, а також регулярне харчування.
В обов'язки працівника входитимуть нагляд за дітьми, а також організація й проведення їхнього дозвілля.
Роботодавець шукає фахівця з педагогічною освітою, великим бажанням працювати й розвиватися. Потенційний вчитель має бути комунікабельним, надійним, пунктуальним, позитивним і креативним.
Викладач англійської мови
Зарплата - до 130 злотих на годину (близько 1 104 грн на годину).
Викладача англійської мови шукає фірма у місті Щецин. Йому пропонують конкурентоспроможну зарплату та гнучкий графік роботи.
В обов'язки працівника входитиме робота з дітьми 7-12 років у малих групах (до восьми осіб) або індивідуально, навчання їх іноземній мові.
Роботодавець шукає фахівця з необхідною кваліфікацією та достатнім знанням англійської мови. Для роботи з учнями необхідний також хоча б базовий рівень володіння польською.
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Вчитель мистецтва
Зарплата - до 80 злотих на годину (близько 680 грн на годину).
Учителя мистецтва шукає Академія малювання у місті Познань. Йому пропонують конкурентоспроможну зарплату, гнучкий графік роботи та роботу в чудовій творчій команді.
В обов'язки викладача входитиме робота з різними віковими групами, хоча найбільшу групу учнів становитимуть діти 7-10 років. Йдеться про проведення стаціонарних занять з малюнка та живопису. Після проходження практики є можливість проводити заняття онлайн.
Роботодавець шукає фахівця з художньою освітою, високим рівнем реалістичного малювання, володінням усіх базових технік малювання й живопису. Він має знати, що таке перспектива, фігури, портрети, ліногравюра, паперове мистецтво. Перевагою буде орієнтація на сучасне мистецтво та знання історії мистецтва.
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Нагадаємо, дещо раніше ми розповідали, ким можуть працювати українці в Польщі та які зарплати пропонують.
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