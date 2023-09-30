1000 грн за годину! Скільки можуть заробляти українські вчителі в Польщі: найкращі вакансії

Середні зарплати вчителів у Польщі

Розмір посадового окладу вчителя у Польщі залежить від кваліфікації, кількості обов'язкових занять, стажу роботи й надбавок (за вислугу років, за умови праці, за надурочні години, за виконання функцій класного керівника тощо).

Згідно з інформацією польського правового й економічного видання Dziennik Gazeta Prawna, від початку року мінімальна заробітна плата вчителя з вищою освітою (магістра) та педагогічною підготовкою становила:

вчитель-початківець - 3 690 злотих брутто - до віднімання різних виплат, податків (близько 31 826 грн)

призначений учитель - 3 890 злотих брутто (близько 33 551 грн)

дипломований учитель - 4 550 злотих брутто (близько 39 243 грн)

Відомо водночас, що вчителі Польщі активно домагаються підвищення зарплат. Ймовірно, найближчим часом ці цифри можуть змінитись.

Топ-5 вакансій для українських вчителів у Польщі

Вчитель італійської мови

Зарплата - до 5 000 злотих (близько 42 485 грн).

Вчителю пропонують конкурентоспроможну зарплату, можливість працювати віддалено за зручним індивідуально підібраним графіком, постійну базу учнів, методичну підготовку й супровід.

В обов'язки працівника входитимуть: навчання іноземної мови дітей/підлітків/дорослих, проведення занять за встановленою методикою з доступом до всіх необхідних матеріалів, ведення електронного щоденника та налагодження хороших відносин з учнями.

Роботодавець шукає фахівця з високим рівнем володіння іноземною мовою (італійською). Кандидат на цю посаду має бути комунікабельним, сумлінним, пунктуальним. Вміти викладати й отримувати від цього задоволення.

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Вчитель іспанської мови

Зарплата - до 5 000 злотих (близько 42 485 грн).

Вчителя італійської мови шукає навчальний центр АМБІТ у Гданську. Йому пропонують привабливу зарплату, можливість працювати віддалено (онлайн), гнучкий графік роботи, постійну базу учнів, методичну підготовку й супровід.

В обов'язки працівника входитимуть: навчання іноземної мови дітей/підлітків/дорослих, проведення занять за встановленою методикою з доступом до всіх необхідних матеріалів, ведення електронного щоденника та налагодження хороших відносин з учнями.

Роботодавець шукає фахівця з високим рівнем володіння іноземною мовою (іспанською). Кандидат на цю посаду має бути комунікабельним, сумлінним і пунктуальним.

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Учитель "ранньої" школи

Зарплата - до 3 200 злотих (близько 27 190 грн).

Вихователя для дітей дошкільного віку в міні-клуб шукають у місті Ярославець. Педагогу пропонують житло, робочий одяг, а також регулярне харчування.

В обов'язки працівника входитимуть нагляд за дітьми, а також організація й проведення їхнього дозвілля.

Роботодавець шукає фахівця з педагогічною освітою, великим бажанням працювати й розвиватися. Потенційний вчитель має бути комунікабельним, надійним, пунктуальним, позитивним і креативним.

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Викладач англійської мови

Зарплата - до 130 злотих на годину (близько 1 104 грн на годину).

Викладача англійської мови шукає фірма у місті Щецин. Йому пропонують конкурентоспроможну зарплату та гнучкий графік роботи.

В обов'язки працівника входитиме робота з дітьми 7-12 років у малих групах (до восьми осіб) або індивідуально, навчання їх іноземній мові.

Роботодавець шукає фахівця з необхідною кваліфікацією та достатнім знанням англійської мови. Для роботи з учнями необхідний також хоча б базовий рівень володіння польською.

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Вчитель мистецтва

Зарплата - до 80 злотих на годину (близько 680 грн на годину).

Учителя мистецтва шукає Академія малювання у місті Познань. Йому пропонують конкурентоспроможну зарплату, гнучкий графік роботи та роботу в чудовій творчій команді.

В обов'язки викладача входитиме робота з різними віковими групами, хоча найбільшу групу учнів становитимуть діти 7-10 років. Йдеться про проведення стаціонарних занять з малюнка та живопису. Після проходження практики є можливість проводити заняття онлайн.

Роботодавець шукає фахівця з художньою освітою, високим рівнем реалістичного малювання, володінням усіх базових технік малювання й живопису. Він має знати, що таке перспектива, фігури, портрети, ліногравюра, паперове мистецтво. Перевагою буде орієнтація на сучасне мистецтво та знання історії мистецтва.

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