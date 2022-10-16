Чи можна змінити звук оповіщень ДСНС і чому деяким повідомлення не приходять

Українцям на мобільні телефони надходять сповіщення від ДСНС про ймовірні загрози та надзвичайні ситуації - відповідні сигнали повноцінно запрацювали з 11 жовтня. Рятувальники пояснили, як працюють такі сповіщення про тривоги, чому вони такі "тривожні".

Про це повідомили в прес-службі Центру протидії дезінформації.

Як працює система оповіщення ДСНС

Як пояснює прес-офіцер ДСНС України О.Хорунжий, система оповіщення працюватиме для попередження:

про повітряну тривогу,

під час небезпеки природного характеру,

екологічного характеру,

і також - техногенного характеру.

Такі повідомлення про надзвичайну ситуацію надходять українцям миттєво навіть за умови поганого зв'язку, додав рятувальник.

Зазначається, що до системи оповіщення включено всіх мобільних операторів України.

Звук та налаштування

Хорунжий звертає увагу, що характер звукового сигналу - це налаштування не ДСНС, а мобільного телефону.

"У телефоні є сигнал "alarm" і його неможливо змінити на якусь заспокійливу мелодію", - йдеться у публікації.

Рятувальники наполегливо закликають українців не вимикати систему оповіщення, оскільки "надалі це будуть сигнали, що попереджатимуть про загрозу життю та здоров’ю людини".

Хто поки не може отримувати повідомлення про НС

Наразі сповіщення від рятувальників про загрози можуть приходити на смартфони, проте на кнопкові телефони такі повідомлення поки що не надходять.

Також він не можуть прийти на смартфони, на яких не оновлено операційну систему.

У ДСНС планують, що з початку зими - у грудні - оповіщення надходитимуть уже в режимі безперебійної роботи.