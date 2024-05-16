Українцям пояснили, чому вишиванки такі дорогі

Охочі придбати вишиванку - національний символ українського народу - нерідко дивуються досить високій ціні такого одягу. Адже мінімальна ціна на вишиванку рідко складає менше 1 000 грн.
Про те, чому вишиті сорочки коштують так дорого, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: інтерв'ю етнологині Людмили Дмитрук, Folkmart, Ukrvyshyvka, Svarga, Етнохата, Скиба, Витвори.
Зазвичай, мінімальна ціна вишитої сорочки коливається в межах 1 000 гривень - у деяких виробників вишиванка може коштувати й менше в період знижок.
Зокрема, на момент публікації ціни на вишиванки становлять:
Деякі ж бренди, зокрема "Витвори", дозволяють самостійно створити дизайн сорочки завдяки онлайн-конструктору, тож формують ціну, яка може складати від декількох до семи - а то й більше - тисяч гривень, залежно від обсягу роботи.
В представлених готових сорочках вказана вартість становить від 4 660 грн до 7 350 грн для жіночої вишиванки і від 4 110 грн до 6 670 грн для чоловічої.
Важливо зазначити, що якісний, автентичний чи з авторським дизайном, одяг не може коштувати дешево - адже це вартість не лише фізичної праці, а й дослідницької.
На ціноутворення, за словами етнологині Людмили Дмитрук, впливають наступні чинники:
Вишиванки з атентичним або авторським орнаментом коштують дорого (ілюстрація: Freepik)
Якщо ви хочете знайти сорочку, яка дійсно має автентичні українські орнаменти, то можна запитати у виробника, з яких автентичних зразків взятий орнамент. Як зазначає етнологиня Людмила Дмитрук, це має бути конкретний номер експоната, а не абстрактний зразок з незрозумілого музею.
До того ж бажано, щоб експонат був з фоторепродукцією. Інший варіант - якщо на сайті є посилання на оригінал старовинної вишиванки або орнамент.
Якщо чітка відповідь відсутня, не варто очікувати дійсно автентичних орнаментів. Однак, це може бути сучасна інтерпретація, поєднання декількох зразків та дизайнерські рішення - що не означає погану якість матеріалів, як і сорочки загалом.
До речі, нещодавно ми писали про те, як виник День вишиванки в Україні.
А також описували міфи про вишиванку, нав'язані СРСР.