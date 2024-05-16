Украинцам объяснили, почему вышиванки так дороги

Желающие приобрести вышиванку - национальный символ украинского народа - нередко удивляются достаточно высокой цене такой одежды. Ведь минимальная цена на вышиванку редко составляет менее 1000 грн.
О том, почему вышитые рубашки стоят так дорого, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: интервью этнолога Людмилы Дмитрук, Folkmart, Ukrvyshyvka, Svarga, Етнохата, Скиба, Витвори.
Обычно минимальная цена вышитой рубашки колеблется в пределах 1 000 гривен - у некоторых производителей вышиванка может стоить и меньше в период скидок.
В частности, на момент публикации цены на вышиванки составляют:
Некоторые же бренды, в частности "Витвори", позволяют самостоятельно создать дизайн рубашки благодаря онлайн-конструктору, поэтому формируют цену, которая может составлять от нескольких до семи - а то и больше - тысяч гривен, в зависимости от объема работы.
В представленных готовых рубашках указанная стоимость составляет от 4660 грн до 7350 грн для женской вышиванки и от 4110 грн до 6670 грн для мужской.
Важно отметить, что качественная, аутентичная или с авторским дизайном одежда не может стоить дешево - ведь это стоимость не только физического труда, но и исследовательского.
На ценообразование, по словам этнолога Людмилы Дмитрук, влияют следующие факторы:
Вышиванки с аутентичным или авторским орнаментом стоят дорого (иллюстрация: Freepik)
Если вы хотите найти рубашку, действительно имеющую аутентичные украинские орнаменты, то можно спросить у производителя, из каких аутентичных образцов взят орнамент. Как отмечает этнолог Людмила Дмитрук, это должен быть конкретный номер экспоната, а не отвлеченный образец из непонятного музея.
Вдобавок желательно, чтобы экспонат был с фоторепродукцией. Другой вариант - если на сайте есть ссылка на оригинал старинной вышиванки или орнамент.
Если четкого ответа нет, не стоит ожидать действительно аутентичных орнаментов. Однако это может быть современная интерпретация, сочетание нескольких образцов и дизайнерские решения - что не означает плохое качество материалов, как и рубашки в целом.
Кстати, недавно мы писали о том, как возник День вышиванки в Украине.
А также описывали мифы о вышиванке, навязанные СССР.