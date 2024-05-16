Украинцам объяснили, почему вышиванки так дороги

Сколько стоит вышиванка

Обычно минимальная цена вышитой рубашки колеблется в пределах 1 000 гривен - у некоторых производителей вышиванка может стоить и меньше в период скидок.

В частности, на момент публикации цены на вышиванки составляют:

Folkmart : женские рубашки стоят от 1 100 грн до 7 800 грн , длинные рубашки и платья с элементами вышивки - от 1 200 грн до 12 000 грн . Мужские вышиванки стоят от 800 грн (футболка с элементом вышивки) до 5 600 грн . Стоимость детских вышиванок для девочек составляет от 520 грн (футболка с элементом вышивки) до 2 950 грн . Детские вышиванки для мальчиков стоят от 620 грн (футболка с элементом вышивки) до 2 250 грн .

: женские рубашки стоят , длинные рубашки и платья с элементами вышивки - . Мужские вышиванки стоят (футболка с элементом вышивки) . Стоимость детских вышиванок для девочек составляет (футболка с элементом вышивки) . Детские вышиванки для мальчиков стоят (футболка с элементом вышивки) . Ukrvyshyvka : стоимость вышиванки женской составляет от 600 грн (блуза) до 3 000 грн , мужской - от 650 грн до 1 850 грн . Длинные женские рубашки и платья стоят от 700 грн до 6 300 грн . Для детей вышиванки стоят от 550 до 950 грн (для девочек) и от 450 до 1 200 грн (для мальчиков).

: стоимость вышиванки женской составляет (блуза) , мужской - . Длинные женские рубашки и платья стоят . Для детей вышиванки стоят (для девочек) и от (для мальчиков). Svarga : цены женских вышиванок колеблются в диапазоне от 1350 грн до 5 930 грн , мужских - от 2 600 грн до 9 700 грн .

: цены женских вышиванок колеблются в диапазоне , мужских - . Етнохата : стоимость женской вышиванки - от 598 грн до 7 800 грн , мужской - от 440 грн (футболка с элементами вышивки) до 900 грн . Стоимость детских вышиванок для девочек составляет от 199 грн (футболка) до 1 900 грн (и выше, если это длинная рубашка или платье), а детские вышиванки для мальчиков стоят от 320 грн (футболка) до 2 250 грн .

: стоимость женской вышиванки - , мужской - (футболка с элементами вышивки) . Стоимость детских вышиванок для девочек составляет (футболка) (и выше, если это длинная рубашка или платье), а детские вышиванки для мальчиков стоят (футболка) . Скиба: вышиванки для женщин стоят от 720 грн до 3 540 грн, для мужчин - от 950 грн до 2 475 грн. Стоимость детских вышиванок для девочек составляет от 610 грн до 1248 грн (и выше, если это длинная рубашка), а детские вышиванки для мальчиков стоят от 570 грн до 970 грн.

Некоторые же бренды, в частности "Витвори", позволяют самостоятельно создать дизайн рубашки благодаря онлайн-конструктору, поэтому формируют цену, которая может составлять от нескольких до семи - а то и больше - тысяч гривен, в зависимости от объема работы.

В представленных готовых рубашках указанная стоимость составляет от 4660 грн до 7350 грн для женской вышиванки и от 4110 грн до 6670 грн для мужской.

Важно отметить, что качественная, аутентичная или с авторским дизайном одежда не может стоить дешево - ведь это стоимость не только физического труда, но и исследовательского.

Что влияет на стоимость вышиванки

На ценообразование, по словам этнолога Людмилы Дмитрук, влияют следующие факторы:

стоимость ткани и нитей: лен, хлопок, а то и джинс отличаются по стоимости. На стоимость нитей также влияет их состав и качество. Кроме того, материалы преимущественно привозят из-за границы.

лен, хлопок, а то и джинс отличаются по стоимости. На стоимость нитей также влияет их состав и качество. Кроме того, материалы преимущественно привозят из-за границы. работа работников: например, раскрой материалов и шитье. Однако это также оплата работы работникам за ведение соцсетей, оформление заказа и т.п.

например, раскрой материалов и шитье. Однако это также оплата работы работникам за ведение соцсетей, оформление заказа и т.п. ручная или машинная вышивка: несмотря на то, что машинная вышивка кажется дешевле, вышивальные машины тоже импортируются, и периодически проходят технический осмотр с заменой деталей. А ручная вышивка - это не только много рабочих часов, это еще и годы или десятилетия опыта и обучения.

несмотря на то, что машинная вышивка кажется дешевле, вышивальные машины тоже импортируются, и периодически проходят технический осмотр с заменой деталей. А ручная вышивка - это не только много рабочих часов, это еще и годы или десятилетия опыта и обучения. аутентичный или авторский орнамент: использование орнаментов по музейным образцам требует урегулирования прав. К тому же это месяцы, если не годы, исследования исторических документов, архивов и музеев. И это не только об орнаменте, ведь существовали разнообразные старинные техники вышивки. Однако авторский орнамент - это труд дизайнеров, который тоже вполне может предусматривать исследование архивов.

Вышиванки с аутентичным или авторским орнаментом стоят дорого (иллюстрация: Freepik)

рыночное позиционирование бренда: статус "премиумбренда" влияет и на высокую стоимость товаров.

Как определить подлинность орнаментов

Если вы хотите найти рубашку, действительно имеющую аутентичные украинские орнаменты, то можно спросить у производителя, из каких аутентичных образцов взят орнамент. Как отмечает этнолог Людмила Дмитрук, это должен быть конкретный номер экспоната, а не отвлеченный образец из непонятного музея.

Вдобавок желательно, чтобы экспонат был с фоторепродукцией. Другой вариант - если на сайте есть ссылка на оригинал старинной вышиванки или орнамент.

Если четкого ответа нет, не стоит ожидать действительно аутентичных орнаментов. Однако это может быть современная интерпретация, сочетание нескольких образцов и дизайнерские решения - что не означает плохое качество материалов, как и рубашки в целом.