Українці з туберкульозом мають право на безкоштовне лікування: як його отримати

24 березня відзначають Всесвітній день туберкульозу. У листопаді 2022 року в Україні було зафіксовано понад 1 500 нових випадків зараження туберкульозом. І всі пацієнти мають право на безкоштовне лікування в Україні.

Що входить до переліку та як його отримати, розповіли в Telegram -каналі НСЗУ.

Як вчасно помітити туберкульоз

Основні симптоми захворювання:

кашель понад 2 тижні

підвищена температура тіла понад тиждень

утруднене дихання

біль у грудях

поганий апетит, постійна слабкість

безпричинна втрата ваги

підвищена пітливість, особливо вночі

кровохаркання (наявність крові у мокротинні, що виділяється при кашлі)

Важливо розуміти, що захворіти на туберкульоз може кожен. Так само від нього можна й вилікуватися.

Які процедури пацієнти можуть отримати безкоштовно

Пацієнтам гарантовано безоплатно такі послуги:

лабораторні дослідження: загальноклінічні та біохімічні аналізи, бактеріоскопічне дослідження мокротиння, молекулярно-генетичні дослідження на туберкульоз та інші

інструментальні обстеження: рентгенологічні, ультразвукові, ендоскопічні тощо

лікування в стаціонарних та амбулаторних умовах

ліки з Національного переліку, а також ліки, які закуповуються централізовано за бюджетні кошти

моніторинг результатів лікування

харчування в умовах стаціонару

Крім того, хворі можуть отримати динамічне спостереження за станом і визначення спільно з пацієнтом моделі лікування.

Як отримати безкоштовне лікування

Щоб отримати медичну допомогу, пацієнту потрібно:

звернутися до лікаря, з яким укладено декларацію, або до особистого лікаря, який випише направлення на консультацію лікаря-фтизіатра чи на госпіталізацію

звернутись з електронним направленням до лікарні, яка здійснює лікування туберкульозу за контрактом з НСЗУ

До лікаря-фтизіатра також можна звернутися самостійно, адже для цього направлення не потрібне.