Українці з туберкульозом мають право на безкоштовне лікування: як його отримати
24 березня відзначають Всесвітній день туберкульозу. У листопаді 2022 року в Україні було зафіксовано понад 1 500 нових випадків зараження туберкульозом. І всі пацієнти мають право на безкоштовне лікування в Україні.
Що входить до переліку та як його отримати, розповіли в Telegram-каналі НСЗУ.
Як вчасно помітити туберкульоз
Основні симптоми захворювання:
- кашель понад 2 тижні
- підвищена температура тіла понад тиждень
- утруднене дихання
- біль у грудях
- поганий апетит, постійна слабкість
- безпричинна втрата ваги
- підвищена пітливість, особливо вночі
- кровохаркання (наявність крові у мокротинні, що виділяється при кашлі)
Важливо розуміти, що захворіти на туберкульоз може кожен. Так само від нього можна й вилікуватися.
Які процедури пацієнти можуть отримати безкоштовно
Пацієнтам гарантовано безоплатно такі послуги:
- лабораторні дослідження: загальноклінічні та біохімічні аналізи, бактеріоскопічне дослідження мокротиння, молекулярно-генетичні дослідження на туберкульоз та інші
- інструментальні обстеження: рентгенологічні, ультразвукові, ендоскопічні тощо
- лікування в стаціонарних та амбулаторних умовах
- ліки з Національного переліку, а також ліки, які закуповуються централізовано за бюджетні кошти
- моніторинг результатів лікування
- харчування в умовах стаціонару
Крім того, хворі можуть отримати динамічне спостереження за станом і визначення спільно з пацієнтом моделі лікування.
Як отримати безкоштовне лікування
Щоб отримати медичну допомогу, пацієнту потрібно:
- звернутися до лікаря, з яким укладено декларацію, або до особистого лікаря, який випише направлення на консультацію лікаря-фтизіатра чи на госпіталізацію
- звернутись з електронним направленням до лікарні, яка здійснює лікування туберкульозу за контрактом з НСЗУ
До лікаря-фтизіатра також можна звернутися самостійно, адже для цього направлення не потрібне.
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