Украинцам объяснили, можно ли лечить туберкулез дома
Как лечить туберкулез и при каких симптомах необходимо сразу обращаться к врачу - знают не все. В то же время в Министерстве здравоохранения Украины советуют с этим не медлить.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать о туберкулезе и его лечении.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Минздрав Украины, Центр общественного здоровья Минздрава.
Симптомы туберкулеза
Туберкулез - инфекционное заболевание, которое вызывает микобактерия туберкулеза (МБТ), называемая также палочкой Коха.
Основные симптомы этого заболевания:
- кашель более двух недель
- повышенная температура тела на протяжении более семи дней
- затрудненное дыхание
- боль в груди
- плохой аппетит, постоянная слабость
- беспричинная потеря веса
- повышенная потливость, особенно ночью
- кровохарканье (наличие крови в мокроте, выделяющейся при кашле)
"Что делать, если вы заметили схожие симптомы у себя или своих близких? Ответ один - как можно скорее обратитесь к врачу. Не затягивайте время и не занимайтесь самолечением. Чем раньше было начато лечение, тем больше шансов на его успех", - подчеркнули в Центре общественного здоровья.
Где лечат туберкулез
Согласно информации Минздрава, люди с туберкулезом могут лечиться:
- в больнице
- дома под наблюдением врача (амбулаторно)
Отмечается, что большинство украинцев лечатся амбулаторно с первого дня болезни, поскольку "это эффективно и безопасно для окружающих, если так определил врач".
"Если туберкулез подтверждают, семейный врач при необходимости направляет пациента на консультацию к врачу-фтизиатру. Тот назначает схему лечения и определяет необходимость в госпитализации", - пояснили эксперты.
Уточняется, что пациенты, нуждающиеся в стационарном лечении, могут получить его в региональных фтизиопульмонологических учреждениях (мест для лечения стационарных пациентов достаточно во всех регионах).
Длительный кашель может быть опасным (иллюстративное фото: freepik.com)
Как лечить туберкулез на дому
Пациентов, не требующих стационарного лечения (или уже окончивших его), обычно ведет семейный врач, иногда - фтизиатр. При необходимости семейный врач консультируется по поводу своего пациента с фтизиатром.
Для лечения туберкулеза существуют специальные препараты, комбинацию которых назначает врач.
Курс лечения туберкулеза длится не менее шести месяцев, а в случае мультирезистентной формы (когда наиболее эффективные противотуберкулезные препараты не действуют) - не менее 20-24 месяцев.
Самое главное во время лечения - строго соблюдать все назначения и рекомендации врача и ни в коем случае не прерывать начатое лечение.
В Минздраве отметили, что семейный врач сопровождает пациента на протяжении всего лечения:
- выдает необходимые препараты, которые медучреждение получает от регионального фтизиопульмонологического учреждения
- назначает анализы для отслеживания прогресса в лечении и выявления возможных побочных реакций на терапию
- при необходимости оказывает психосоциальную поддержку
Чем опасен туберкулез
Здоровый человек может заразиться инфекцией, вдыхая капли влаги (содержащие МБТ), выделяемые больным заразной формой туберкулеза при кашле, чихании и даже разговоре.
При этом "страдают" чаще всего органы дыхания.
Туберкулез опасен тем, что сначала болезнь часто протекает скрыто и человек не обращает внимания на длительное плохое самочувствие или пытается лечить "простуду" и "кашель" самостоятельно.
Поэтому лечение больного начинается поздно и требует больших затрат времени и усилий.
В то же время, вследствие раннего выявления и правильно проведенного лечения человек прекращает выделять МБТ в окружающую среду и никого не заражает.
Исходя из этого, залог успешного выздоровления - раннее начало лечения.
Напомним, ранее мы рассказывали, как происходит диагностика туберкулеза.
Читайте также, как украинцам с туберкулезом получить бесплатное лечение.