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Украинцам объяснили, можно ли лечить туберкулез дома

Среда 13 марта 2024 13:59
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Украинцам объяснили, можно ли лечить туберкулез дома Заболеть туберкулезом может каждый (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Как лечить туберкулез и при каких симптомах необходимо сразу обращаться к врачу - знают не все. В то же время в Министерстве здравоохранения Украины советуют с этим не медлить.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно знать о туберкулезе и его лечении.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Минздрав Украины, Центр общественного здоровья Минздрава.

Симптомы туберкулеза

Туберкулез - инфекционное заболевание, которое вызывает микобактерия туберкулеза (МБТ), называемая также палочкой Коха.

Основные симптомы этого заболевания:

  • кашель более двух недель
  • повышенная температура тела на протяжении более семи дней
  • затрудненное дыхание
  • боль в груди
  • плохой аппетит, постоянная слабость
  • беспричинная потеря веса
  • повышенная потливость, особенно ночью
  • кровохарканье (наличие крови в мокроте, выделяющейся при кашле)

"Что делать, если вы заметили схожие симптомы у себя или своих близких? Ответ один - как можно скорее обратитесь к врачу. Не затягивайте время и не занимайтесь самолечением. Чем раньше было начато лечение, тем больше шансов на его успех", - подчеркнули в Центре общественного здоровья.

Где лечат туберкулез

Согласно информации Минздрава, люди с туберкулезом могут лечиться:

  • в больнице
  • дома под наблюдением врача (амбулаторно)

Отмечается, что большинство украинцев лечатся амбулаторно с первого дня болезни, поскольку "это эффективно и безопасно для окружающих, если так определил врач".

"Если туберкулез подтверждают, семейный врач при необходимости направляет пациента на консультацию к врачу-фтизиатру. Тот назначает схему лечения и определяет необходимость в госпитализации", - пояснили эксперты.

Уточняется, что пациенты, нуждающиеся в стационарном лечении, могут получить его в региональных фтизиопульмонологических учреждениях (мест для лечения стационарных пациентов достаточно во всех регионах).

Украинцам объяснили, можно ли лечить туберкулез дома

Длительный кашель может быть опасным (иллюстративное фото: freepik.com)

Как лечить туберкулез на дому

Пациентов, не требующих стационарного лечения (или уже окончивших его), обычно ведет семейный врач, иногда - фтизиатр. При необходимости семейный врач консультируется по поводу своего пациента с фтизиатром.

Для лечения туберкулеза существуют специальные препараты, комбинацию которых назначает врач.

Курс лечения туберкулеза длится не менее шести месяцев, а в случае мультирезистентной формы (когда наиболее эффективные противотуберкулезные препараты не действуют) - не менее 20-24 месяцев.

Самое главное во время лечения - строго соблюдать все назначения и рекомендации врача и ни в коем случае не прерывать начатое лечение.

В Минздраве отметили, что семейный врач сопровождает пациента на протяжении всего лечения:

  • выдает необходимые препараты, которые медучреждение получает от регионального фтизиопульмонологического учреждения
  • назначает анализы для отслеживания прогресса в лечении и выявления возможных побочных реакций на терапию
  • при необходимости оказывает психосоциальную поддержку

Чем опасен туберкулез

Здоровый человек может заразиться инфекцией, вдыхая капли влаги (содержащие МБТ), выделяемые больным заразной формой туберкулеза при кашле, чихании и даже разговоре.

При этом "страдают" чаще всего органы дыхания.

Туберкулез опасен тем, что сначала болезнь часто протекает скрыто и человек не обращает внимания на длительное плохое самочувствие или пытается лечить "простуду" и "кашель" самостоятельно.

Поэтому лечение больного начинается поздно и требует больших затрат времени и усилий.

В то же время, вследствие раннего выявления и правильно проведенного лечения человек прекращает выделять МБТ в окружающую среду и никого не заражает.

Исходя из этого, залог успешного выздоровления - раннее начало лечения.

Напомним, ранее мы рассказывали, как происходит диагностика туберкулеза.

Читайте также, как украинцам с туберкулезом получить бесплатное лечение.

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