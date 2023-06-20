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Українцям повідомили про важливі зміни щодо алкоголю і сигарет: про що мова

Кабмін зробив важливу заяву щодо алкоголю і сигарет (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні уже скоро зміниться зовнішній вигляд алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Рішення про затвердження нових зразків марок акцизного податку уже прийняте Кабміном.

Як зміниться зовнішній вигляд алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - дивіться у матеріалі Styler.

Як виглядатимуть нові акцизи

Зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва

Скриншот (Кабінет міністрів України)

Зразки марок акцизного податку для сигарет, вейпів і систем нагрівання тютюну

Скриншот (Кабінет міністрів України)

Що треба знати про нові акцизні марки

Судячи з усього, ця ініціатива призначена для забезпечення більш ефективного контролю за обігом алкоголю і сигарет, а також боротьби з контрабандою і нелегальними каналами постачання.

Таким чином, ви, глянувши на акцизну марку, зможете зрозуміти: перед вами легальний товар чи контрабанда або сурогат.

Згідно з постановою №618, Державна податкова служба має забезпечити виготовлення та продаж з 25 серпня 2023 року марок акцизного податку нового зразка.

Разом з тим з 1 вересня виготовлення і продаж марок акцизного податку, які функціонували з 2020 року, буде припинено - вони будуть повернуті на "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" до 1 листопада і утилізовані до 31 січня 2024 року.

Читайте також, в Україні можуть запровадити відповідальність керівників правоохоронних органів за нелегальний продаж сигарет.

До речі, у Львові продавали електронні сигарети з акцизом РФ.

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алкогольакцизсигарети