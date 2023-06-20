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Украинцам сообщили о важных изменениях об алкоголе и сигаретах: о чем речь

Кабмин сделал важное заявление по алкоголю и сигаретам (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине скоро изменится внешний вид алкогольных напитков и табачных изделий. Решение об утверждении новых образцов марок акцизного налога уже принято Кабмином.

Как изменится внешний вид алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, - смотрите в материале Styler.

Как будут выглядеть новые акцизы

Образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков отечественного и импортного производства

Скриншот (Кабинет министров Украины)

Образцы марок акцизного налога для сигарет, вейпов и систем нагрева табака.

Скриншот (Кабинет министров Украины)

Что нужно знать о новых акцизных марках

Судя по всему, эта инициатива предназначена для обеспечения более эффективного контроля над оборотом алкоголя и сигарет, а также борьбы с контрабандой и нелегальными каналами снабжения.

Таким образом вы, взглянув на акцизную марку, сможете понять: перед вами легальный товар или контрабанда или суррогат.

Согласно постановлению №618 Государственная налоговая служба должна обеспечить изготовление и продажу с 25 августа 2023 года марок акцизного налога нового образца.

Вместе с тем с 1 сентября изготовление и продажа марок акцизного налога, функционировавших с 2020 года, будут прекращены – они будут возвращены на "Полиграфический комбинат "Украина" по производству ценных бумаг" до 1 ноября и утилизированы до 31 января 2024 года.

Читайте также, что в Украине могут ввести ответственность руководителей правоохранительных органов за нелегальную продажу сигарет.

Во Львове продавали электронные сигареты с акцизом РФ.

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