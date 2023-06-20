Украинцам сообщили о важных изменениях об алкоголе и сигаретах: о чем речь

В Украине скоро изменится внешний вид алкогольных напитков и табачных изделий. Решение об утверждении новых образцов марок акцизного налога уже принято Кабмином.
Как изменится внешний вид алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, - смотрите в материале Styler.
Образцы марок акцизного налога для алкогольных напитков отечественного и импортного производства
Скриншот (Кабинет министров Украины)
Образцы марок акцизного налога для сигарет, вейпов и систем нагрева табака.
Скриншот (Кабинет министров Украины)
Судя по всему, эта инициатива предназначена для обеспечения более эффективного контроля над оборотом алкоголя и сигарет, а также борьбы с контрабандой и нелегальными каналами снабжения.
Таким образом вы, взглянув на акцизную марку, сможете понять: перед вами легальный товар или контрабанда или суррогат.
Согласно постановлению №618 Государственная налоговая служба должна обеспечить изготовление и продажу с 25 августа 2023 года марок акцизного налога нового образца.
Вместе с тем с 1 сентября изготовление и продажа марок акцизного налога, функционировавших с 2020 года, будут прекращены – они будут возвращены на "Полиграфический комбинат "Украина" по производству ценных бумаг" до 1 ноября и утилизированы до 31 января 2024 года.
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