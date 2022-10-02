Українцям у Польщі нагадали про акцію поліції з вилову пішоходів-порушників: які штрафи

Громадянам України в Польщі нагадали про проведення місцевими правоохоронцями дорожньої акції "Будь прикладом", у рамках якої поліція у жовтні розпочала посилене чергування, виявляючи порушників правил безпеки серед пішоходів та виписуючи їм штрафи.

Про це передає InPoland .

Заходи проводяться у другому місяці осені - і до кінця року - через погіршення видимості на дорогах через несприятливі погодні умови та короткий світловий день, коли водіям складніше побачити пішоходів.

З цієї причини правоохоронці закликають пішоходів мати на своєму одязі світловідбивні елементи.

Сума штрафів за порушення правил безпечного пересування на дорозі варіюється від 100 до 2 тисяч злотих (близько 745 - 1500 гривень).

За що саме і як штрафуватимуть

Для пішоходів за перехід дороги без світловідбиваючого елемента затемно та за межами населеного пункту сума штрафу становитиме 100 злотих.

Пішоходам, які користуються мобільними телефонами на дорозі, можуть виписати 300 злотих штрафу.

Якщо ж пішохід виходить на рейки, коли опускається або вже опустився шлагбаум, то сума штрафу набагато вища - 2 тисячі злотих.

Аналогічне покарання і для тих, хто виходить на дорогу чи залізничну колію, коли горить червоне світло.