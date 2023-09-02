Українцям показали перші графіки відключень світла. Як підготуватися до блекаутів

З'явилися перші графіки

Компанія "Львівобленерго" показала графік ймовірних відключень світла. Відповідно до нього в регіоні світло буде кожних дві години з перервою на можливе чи стовідсоткове відключення.

Попередні графіки відключень від Львівобленерго (фото: facebook.com/lvivoblenergo)

Але разом із тим у компанії зазначають, що повідомлення, які можуть отримувати споживачі, ще не означають дефіцит енергії. Таким чином мешканців хочуть проінформувати про приналежність до певної групи.

Також раніше голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомив, що на Полтавщині може бути шість черг відключення світла. Хоча знову-таки наразі невідомо, яким саме буде дефіцит. Це стане ясно лише з початком опалювального сезону.

"Розроблено графіки відключень електроенергії, розраховані на шість черг. І графіки обмеження для промислових споживачів. До роботи готові 12 модульних котелень. Робота триває. Ворогу не вдасться зламати нас!" - написав Лунін.

Як підготуватися до відключень

Насамперед кожному українцю варто також дбати про енергосистему країни та за можливості зменшувати навантаження на неї. Якщо відключення вже відбулося, після нього намагайтеся одночасно не вмикати енергозатратні прилади. До них належать:

електрообігрівач

бойлер

кухонна електроплита

мікрохвильова піч

пральна машина

електрична духова шафа

електрочайник чи кавоварка

праска

посудомийна машина

кондиціонер

зарядні пристрої

порохотяг

комп'ютер

телевізор

Заздалегідь придбайте ліхтарики із запасними батарейками чи на акумуляторах, бажано для кожного члена сім'ї. Запасіться також портативними зарядками чи перевірте справність уже наявних. Краще зробити це тоді, коли попит ще не такий високий. Адже попит призводить до підвищення цін.

Ви також можете дізнатися, в яких закладах чи інших установах є генератори, щоб безперебійно продовжувати навчання чи роботу там.

Звісно, не забувайте про пункти незламності, які розташовані по всій Україні.

Водночас варто зазначити, що темпи відновлення енергосистеми нашої держави значно пришвидшилися.

"Я б оцінював виконання всього того обсягу робіт, який ми запланували, приблизно 50-60% наразі. Ще багато залишилося зробити, але в нас є для цього багато ресурсів, обладнання, матеріальні ресурси та людські", - заявляв раніше голова Укренерго Володимир Кудрицький.