Украинцам показали первые графики отключений света. Как подготовиться к блекаутам

Появились первые графики

Компания "Львовоблэнерго" показала график вероятных отключений света. Согласно ему в регионе свет будет каждые два часа с перерывом на возможное или стопроцентное отключение.

Предыдущие графики отключений от Львовоблэнерго (фото: facebook.com/lvivoblenergo)

Но вместе с тем, в компании отмечают, что сообщения, которые могут получать потребители, еще не означают дефицит энергии. Таким образом, жителей хотят проинформировать о принадлежности к определенной группе.

Также ранее глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил, что в Полтавской области может быть шесть очередей отключения света. Хотя опять-таки пока неизвестно, каким будет дефицит. Это станет ясно только с началом отопительного сезона.

"Разработаны графики отключений электроэнергии, рассчитанные на шесть очередей. И графики ограничения для промышленных потребителей. К работе готовы 12 модульных котельных. Работа продолжается. Врагу не удастся сломать нас!" - написал Лунин.

Как подготовиться к отключениям

Прежде всего, каждому украинцу стоит также заботиться об энергосистеме страны и при возможности уменьшать нагрузку на нее. Если отключение произошло, после него старайтесь одновременно не включать энергозатратные приборы. К ним относятся:

электрообогреватель

бойлер

кухонная электроплита

микроволновка

стиральная машина

электрический духовой шкаф

электрочайник или кофеварка

утюг

посудомоечная машина

кондиционер

зарядные устройства

пылесос

компьютер

телевизор

Заранее купите фонарики с запасными батарейками или на аккумуляторах, желательно для каждого члена семьи. Запаситесь портативными зарядками или проверьте исправность уже имеющихся. Лучше сделать это тогда, когда спрос еще не такой высокий. Ведь спрос ведет к повышению цен.

Вы также можете узнать, в каких заведениях или других учреждениях есть генераторы, чтобы бесперебойно продолжать обучение или работу там.

Конечно, не забывайте о пунктах несокрушимости, которые расположены по всей Украине.

В то же время, стоит отметить, что темпы восстановления энергосистемы нашего государства значительно ускорились.

"Я бы оценивал выполнение всего того объема работ, который мы запланировали, примерно 50-60% сейчас. Еще многое осталось сделать, но у нас есть для этого много ресурсов, оборудования, материальных ресурсов и человеческих", - заявлял ранее глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.