Українцям показали гривні, які так і не потрапили у обіг (фото)

Українцям показали гривневі купюри, які так і не потрапили в обіг. Йдеться про гроші номіналом 1 та 2 гривні 2018 року.

Як виглядають колекційні купюри

Так купюри 1 гривня та 2 гривні 2018 року (за підписом голови Нацбанку Якова Смолія) продають у мережі за 55 гривень.



Купюри в обіг не потрапили, бо коли вони друкувалися, вийшла Постанова НБУ про виведення з обігу цього номіналу банкнот.

Вони реалізовувалися Національним банком у вигляді друкованих аркушів по 60 штук на одному аркуші. Ці купюри було порізано фахівцями друкарським способом.

У мережі показали рідкісні гривні (фото: facebook.com/groups/monetavxaty)