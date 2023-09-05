Українцям показали гривні, які так і не потрапили у обіг (фото)

Українцям показали гривневі купюри, які так і не потрапили в обіг. Йдеться про гроші номіналом 1 та 2 гривні 2018 року.
Фото купюр показали на сторінці Монета в хату на Facebook.
Так купюри 1 гривня та 2 гривні 2018 року (за підписом голови Нацбанку Якова Смолія) продають у мережі за 55 гривень.
Купюри в обіг не потрапили, бо коли вони друкувалися, вийшла Постанова НБУ про виведення з обігу цього номіналу банкнот.
Вони реалізовувалися Національним банком у вигляді друкованих аркушів по 60 штук на одному аркуші. Ці купюри було порізано фахівцями друкарським способом.
Раніше ми писали про те, які монети можна продати за десятки тисяч гривень.
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