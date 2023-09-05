Украинцам показали гривны, которые так и не попали в оборот (фото)

Украинцам показали гривневые купюры, которые так и не попали в оборот. Речь идет о деньгах номиналом 1 и 2 гривны 2018 года.

Как выглядят коллекционные купюры

Так купюры 1 гривна и 2 гривны 2018 года (с подписью главы Нацбанка Якова Смолия) продают в сети за 55 гривен.



Купюры в оборот не попали, потому что когда они печатались, вышло Постановление НБУ о выводе из обращения этого номинала банкнот.

Они реализовывались Национальным банком в виде печатных листов по 60 штук на одном листе. Эти купюры были изрезаны специалистами типографским способом.

В сети показали редкие гривны (фото: facebook.com/groups/monetavxaty)