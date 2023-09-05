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Українцям показали гривні, які так і не потрапили у обіг (фото)

Вівторок 05 вересня 2023 11:41
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Українцям показали гривні, які так і не потрапили у обіг (фото) Українцям показали рідкісні гривні (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Українцям показали гривневі купюри, які так і не потрапили в обіг. Йдеться про гроші номіналом 1 та 2 гривні 2018 року.

Фото купюр показали на сторінці Монета в хату на Facebook.

Як виглядають колекційні купюри

Так купюри 1 гривня та 2 гривні 2018 року (за підписом голови Нацбанку Якова Смолія) продають у мережі за 55 гривень.

Купюри в обіг не потрапили, бо коли вони друкувалися, вийшла Постанова НБУ про виведення з обігу цього номіналу банкнот.

Вони реалізовувалися Національним банком у вигляді друкованих аркушів по 60 штук на одному аркуші. Ці купюри було порізано фахівцями друкарським способом.
Українцям показали гривні, які так і не потрапили у обіг (фото)У мережі показали рідкісні гривні (фото: facebook.com/groups/monetavxaty)

Раніше ми писали про те, які монети можна продати за десятки тисяч гривень.

Читайте також про те, що в Україні запустили нову 10-гривневу монету.

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