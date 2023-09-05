Украинцам показали гривны, которые так и не попали в оборот (фото)
Украинцам показали гривневые купюры, которые так и не попали в оборот. Речь идет о деньгах номиналом 1 и 2 гривны 2018 года.
Фото купюр показали на странице Монета в хату на Facebook.
Как выглядят коллекционные купюры
Так купюры 1 гривна и 2 гривны 2018 года (с подписью главы Нацбанка Якова Смолия) продают в сети за 55 гривен.
Купюры в оборот не попали, потому что когда они печатались, вышло Постановление НБУ о выводе из обращения этого номинала банкнот.
Они реализовывались Национальным банком в виде печатных листов по 60 штук на одном листе. Эти купюры были изрезаны специалистами типографским способом.
В сети показали редкие гривны (фото: facebook.com/groups/monetavxaty)
Раньше мы писали о том, какие монеты можно продать за десятки тысяч гривен.
Читайте также о том, что в Украине запустили новую 10-гривневую монету.