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Украинцам показали гривны, которые так и не попали в оборот (фото)

Вторник 05 сентября 2023 11:41
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Украинцам показали гривны, которые так и не попали в оборот (фото) Украинцам показали редкие гривны (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

Украинцам показали гривневые купюры, которые так и не попали в оборот. Речь идет о деньгах номиналом 1 и 2 гривны 2018 года.

Фото купюр показали на странице Монета в хату на Facebook.

Как выглядят коллекционные купюры

Так купюры 1 гривна и 2 гривны 2018 года (с подписью главы Нацбанка Якова Смолия) продают в сети за 55 гривен.

Купюры в оборот не попали, потому что когда они печатались, вышло Постановление НБУ о выводе из обращения этого номинала банкнот.

Они реализовывались Национальным банком в виде печатных листов по 60 штук на одном листе. Эти купюры были изрезаны специалистами типографским способом.
Украинцам показали гривны, которые так и не попали в оборот (фото)В сети показали редкие гривны (фото: facebook.com/groups/monetavxaty)

Раньше мы писали о том, какие монеты можно продать за десятки тысяч гривен.

Читайте также о том, что в Украине запустили новую 10-гривневую монету.

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