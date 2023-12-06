Українцям почали роздавати безкоштовні LED-лампи: хто та як їх може отримати

З 5 грудня у всіх сільських відділеннях Укрпошти, крім Київщини, пенсіонери зможуть обміняти додаткові 5 енергоощадних ламп в межах програми енергозбереження.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу Укрпошти.

Що треба знати пенсіонерам

На Київщині пенсіонери зможуть додатково обміняти лампи з 12 грудня. Про доступність ламп для обміну в решті населених пунктів - людей повідомлять додатково.

Для того, щоб обміняти додаткові LED-лампи, пенсіонерам, які завітають у відділення, потрібно мати при собі:

паспорт

РНОКПП

пенсійне посвідчення та діючий номер телефону

Додаткові енергоощадні лампи пенсіонери зможуть обміняти безкоштовно, доки світлодіоди будуть в наявності. Скористатися програмою обміну та отримати додаткові 5 ламп енергозбереження можуть і ті пенсіонери, які раніше вже обмінювали лампочки.

Цього разу пенсіонерам не потрібно мати одразу старі лампи для обміну. Замість цього вони можуть принести їх до відділення Укрпошти протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп.

Наразі близько 18 млн енергоощадних ламп доступні для обміну мешканцям по всій країні.

Як і раніше українці, які ще не скористалися обміном, можуть отримати до 5 світлодіодних ламп у відділеннях Укрпошти.

Також програма продовжує діяти для юридичних осіб: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та СББ можуть отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву в застосунку Дія.