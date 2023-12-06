ua en ru
Ср, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українцям почали роздавати безкоштовні LED-лампи: хто та як їх може отримати

Середа 06 грудня 2023 09:51
UA EN RU
Українцям почали роздавати безкоштовні LED-лампи: хто та як їх може отримати Як отримати безкоштовні LED-лампи (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

З 5 грудня у всіх сільських відділеннях Укрпошти, крім Київщини, пенсіонери зможуть обміняти додаткові 5 енергоощадних ламп в межах програми енергозбереження.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу Укрпошти.

Що треба знати пенсіонерам

На Київщині пенсіонери зможуть додатково обміняти лампи з 12 грудня. Про доступність ламп для обміну в решті населених пунктів - людей повідомлять додатково.

Для того, щоб обміняти додаткові LED-лампи, пенсіонерам, які завітають у відділення, потрібно мати при собі:

  • паспорт
  • РНОКПП
  • пенсійне посвідчення та діючий номер телефону

Додаткові енергоощадні лампи пенсіонери зможуть обміняти безкоштовно, доки світлодіоди будуть в наявності. Скористатися програмою обміну та отримати додаткові 5 ламп енергозбереження можуть і ті пенсіонери, які раніше вже обмінювали лампочки.

Цього разу пенсіонерам не потрібно мати одразу старі лампи для обміну. Замість цього вони можуть принести їх до відділення Укрпошти протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп.

Наразі близько 18 млн енергоощадних ламп доступні для обміну мешканцям по всій країні.

Як і раніше українці, які ще не скористалися обміном, можуть отримати до 5 світлодіодних ламп у відділеннях Укрпошти.

Також програма продовжує діяти для юридичних осіб: медичні заклади, школи, дитячі садки, поліклініки та СББ можуть отримати LED-лампи, подавши відповідну заяву в застосунку Дія.

До речі, Кабмін продовжив щомісячні доплати до пенсій.

Читайте також, у Пенсійному фонді пояснили, як українці можуть “купити" стаж.

Читайте РБК-Україна в Google News
лампочка пенсіонери