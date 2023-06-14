Українцям нагадали про важливу послугу у лікарні, за яку не потрібно платити

В Україні існує міф, що за перевезення пацієнта, який потребує медичного супроводу між лікарнями потрібно платити "благодійний внесок". Однак, це не так.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram .

Що варто знати

Фахівці кажуть, що екстрена медична допомога входить до "Програми медичних гарантій" та є безкоштовною:

на місці події

під час транспортування пацієнта, який потребує надання екстреної медичної допомоги в цей час

при особистому зверненні пацієнта, який перебуває у загрозливому для життя стані, до підрозділу екстреної медичної допомоги

Важливо, що забезпечення транспортування пацієнта між лікарнями за наявності показань та за потреби медичного супроводу відповідно до затвердженого маршруту (у тому числі за межі області) - є безкоштовним.

Яка екстрена допомога безкоштовна

Інформація про те, що наявність декларації з сімейним лікарем є обов’язковою умовою для виклику 103 чи отримання екстреної медичної допомоги - не відповідає дійсності.

Перелік безкоштовних послуг, на які може розраховувати пацієнт викликаючи швидку:

Цілодобовий прийом звернень та консультування за телефоном 103

Надання екстреної медичної допомоги

Оцінка стану пацієнта та встановлення попереднього діагнозу

Транспортування та медичний супровід пацієнтів, які потребують госпіталізації з місця події у лікарню

Забезпечення транспортування пацієнта між лікарнями

Які послуги можна отримати без направлення

Електронне направлення є обов’язковою умовою для того, аби отримувати планові медичні послуги безоплатно.

Однак, є ряд медичних послуг, які пацієнти можуть отримати безоплатно, навіть не маючи направлення: