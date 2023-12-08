Українцям нагадали важливі правила безпеки перед святами: потрібно знати і дітям, і дорослим

Правила пожежної безпеки під час прикрашання ялинки

Встановлюйте ялинку подалі від радіаторів, камінів та інших обігрівальних приладів. Безпечна відстань - не менше одного метра.

Не встановлюйте ялинку в коридорах і холах, оскільки це евакуаційні шляхи.

Обирайте ялинкові прикраси з вогнестійких матеріалів. Не прикрашайте ялинку елементами з легкозаймистих матеріалів - дерева, вати, паперу, марлі чи целулоїдних іграшок.

Гірлянди повинні бути промислового виробництва, щоб не сталося короткого замикання й пожежі. Надійно закріпіть їх.

Уникайте перевантаження розеток, віддавайте перевагу LED-лампочкам.

При виявленні несправності ілюмінації терміново відключіть гірлянду.

Не торкайтеся розетки, якщо вилка гірлянди почала плавитись. Вимкніть електрику через щиток, тільки тоді починайте діяти.

Вимикайте гірлянди на ніч, не лишайте підсвічену ялинку без нагляду.

Уникайте використання свічок на ялинці, прибирайте сухі гілки. Біля ялинки не запалюйте бенгальські вогні та не використовуйте піротехнічні засоби.

Пам'ятайте найголовніше правило: у разі загоряння чи виникнення пожежі потрібно негайно телефонувати за номером 101.