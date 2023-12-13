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Українцям нагадали, яких правил безпеки дотримуватись, щоб не стати жертвами чадного газу

Як не отруїтись чадним газом (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

В Україні цього опалювального сезону уже зафіксували кілька випадків отруєння чадним газом. Він утворюється під час горіння в умовах нестачі кисню. Небезпека криється в тому, що він не має кольору, запаху чи смаку, але може бути смертельним для людини.

Про те, яких правил безпеки дотримуватись, щоб не отруїтись чадним газом, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ЦГЗ.

Як не отруїтись чадним газом

"Чадний газ може накопичуватися у приміщеннях із несправною технікою або недостатньою вентиляцією. Він виділяється під час роботи: автомобільних двигунів внутрішнього згоряння; дров’яних/газових/вугільних печей, портативних бензинових генераторів, камінів, газових водонагрівачів тощо", - пояснюють у ЦГЗ.

У кровоносній системі чадний газ з'єднується з гемоглобіном - кров втрачає здатність переносити і доставляти кисень до тканин, й організм починає відчувати його нестачу.

Найпоширеніші симптоми отруєння чадним газом є:

  • головний біль
  • нудота
  • прискорене дихання
  • слабкість
  • втома 
  • запаморочення
  • сплутаність свідомості

"Сильний дефіцит кисню, або ж гіпоксія, може призвести до незворотних пошкоджень мозку чи серця", - кажуть медики.

Що не можна робити, якщо виявили чадний газ у приміщенні (фото: portal.lviv.ua)

Яких правил безпеки дотримуватись:

  • під час користування газовими приладами відчиняйте вікно на провітрювання
  • не використовуйте опалювальні прилади, якщо в димарі нема тяги
  • під час установки газової колонки чи котла має бути окремий димар для відведення продуктів горіння
  • якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку, аж поки паливо повністю не згорить
  • не користуйтеся газовими приладами при сильних поривах вітру, бо може утворитися зворотна тяга. Слідкуйте за кольором полум’я на пальниках: воно повинно бути синім або фіолетовим. Жовте полум’я є ознакою неповного згоряння газу, тому треба відрегулювати подачу повітря в пальник
  • не використовуйте газові прилади не за призначенням, наприклад, газову плиту для обігріву приміщення
  • використовуйте тільки справні газові прилади
  • встановіть прилад для визначення концентрації чадного газу
  • якщо використовуєте генератор, то встановлюйте його ззовні будівлі (бажано під навісом) або в окремому технічному просторому приміщенні з вентиляцією і можливістю провітрювання. Відстань від генератора до інших об’єктів має бути не менше 6 метрів

У разі виявлення накопичення чадного газу у приміщенні, потрібно вимкнути усі прилади та відчинити вікно, щоб впустити свіже повітря. Далі викликайте аварійну газову службу за номером 104.

Як надати домедичну допомогу при отруєнні чадним газом (фото: МОЗ)

Раніше ми писали про те, що в Ужгороді родина отруїлася чадним газом.

Читайте також про те, що під Львовом п'ятеро людей загинуло через отруєння чадним газом.

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