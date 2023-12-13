Українцям нагадали, яких правил безпеки дотримуватись, щоб не стати жертвами чадного газу

В Україні цього опалювального сезону уже зафіксували кілька випадків отруєння чадним газом. Він утворюється під час горіння в умовах нестачі кисню. Небезпека криється в тому, що він не має кольору, запаху чи смаку, але може бути смертельним для людини.
Про те, яких правил безпеки дотримуватись, щоб не отруїтись чадним газом, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію ЦГЗ.
"Чадний газ може накопичуватися у приміщеннях із несправною технікою або недостатньою вентиляцією. Він виділяється під час роботи: автомобільних двигунів внутрішнього згоряння; дров’яних/газових/вугільних печей, портативних бензинових генераторів, камінів, газових водонагрівачів тощо", - пояснюють у ЦГЗ.
У кровоносній системі чадний газ з'єднується з гемоглобіном - кров втрачає здатність переносити і доставляти кисень до тканин, й організм починає відчувати його нестачу.
Найпоширеніші симптоми отруєння чадним газом є:
"Сильний дефіцит кисню, або ж гіпоксія, може призвести до незворотних пошкоджень мозку чи серця", - кажуть медики.
У разі виявлення накопичення чадного газу у приміщенні, потрібно вимкнути усі прилади та відчинити вікно, щоб впустити свіже повітря. Далі викликайте аварійну газову службу за номером 104.
Як надати домедичну допомогу при отруєнні чадним газом (фото: МОЗ)
Раніше ми писали про те, що в Ужгороді родина отруїлася чадним газом.
Читайте також про те, що під Львовом п'ятеро людей загинуло через отруєння чадним газом.