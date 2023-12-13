Українцям нагадали, яких правил безпеки дотримуватись, щоб не стати жертвами чадного газу

Як не отруїтись чадним газом

"Чадний газ може накопичуватися у приміщеннях із несправною технікою або недостатньою вентиляцією. Він виділяється під час роботи: автомобільних двигунів внутрішнього згоряння; дров’яних/газових/вугільних печей, портативних бензинових генераторів, камінів, газових водонагрівачів тощо", - пояснюють у ЦГЗ.

У кровоносній системі чадний газ з'єднується з гемоглобіном - кров втрачає здатність переносити і доставляти кисень до тканин, й організм починає відчувати його нестачу.

Найпоширеніші симптоми отруєння чадним газом є:

головний біль

нудота

прискорене дихання

слабкість

втома

запаморочення

сплутаність свідомості

"Сильний дефіцит кисню, або ж гіпоксія, може призвести до незворотних пошкоджень мозку чи серця", - кажуть медики.

Що не можна робити, якщо виявили чадний газ у приміщенні (фото: portal.lviv.ua)

Яких правил безпеки дотримуватись:

під час користування газовими приладами відчиняйте вікно на провітрювання

не використовуйте опалювальні прилади, якщо в димарі нема тяги

під час установки газової колонки чи котла має бути окремий димар для відведення продуктів горіння

якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку, аж поки паливо повністю не згорить

не користуйтеся газовими приладами при сильних поривах вітру, бо може утворитися зворотна тяга. Слідкуйте за кольором полум’я на пальниках: воно повинно бути синім або фіолетовим. Жовте полум’я є ознакою неповного згоряння газу , тому треба відрегулювати подачу повітря в пальник

, тому треба відрегулювати подачу повітря в пальник не використовуйте газові прилади не за призначенням, наприклад, газову плиту для обігріву приміщення

використовуйте тільки справні газові прилади

встановіть прилад для визначення концентрації чадного газу

якщо використовуєте генератор, то встановлюйте його ззовні будівлі (бажано під навісом) або в окремому технічному просторому приміщенні з вентиляцією і можливістю провітрювання. Відстань від генератора до інших об’єктів має бути не менше 6 метрів

У разі виявлення накопичення чадного газу у приміщенні, потрібно вимкнути усі прилади та відчинити вікно, щоб впустити свіже повітря. Далі викликайте аварійну газову службу за номером 104.

Як надати домедичну допомогу при отруєнні чадним газом (фото: МОЗ)