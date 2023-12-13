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Украинцам напомнили, какие правила безопасности соблюдать, чтобы не стать жертвами угарного газа

Как не отравиться угарным газом (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине в этом отопительном сезоне уже зафиксировали несколько случаев отравления угарным газом. Он образуется при горении в условиях недостатка кислорода. Опасность кроется в том, что у него нет цвета, запаха или вкуса, но может быть смертельным для человека.

О том, какие правила безопасности соблюдать, чтобы не отравиться угарным газом, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ЦОС.

Как не отравиться угарным газом

"Угарный газ может накапливаться в помещениях с неисправной техникой или недостаточной вентиляцией. Он выделяется во время работы: автомобильных двигателей внутреннего сгорания; дровяных/газовых/угольных печей, портативных бензиновых генераторов, каминов, газовых водонагревателей и т. д." - объясняют в ЦОС.

В кровеносной системе угарный газ соединяется с гемоглобином - кровь теряет способность переносить и доставлять кислород в ткани, и организм начинает испытывать его недостаток.

Наиболее распространенные симптомы отравления угарным газом:

  • головная боль
  • тошнота
  • учащенное дыхание
  • слабость
  • усталость
  • головокружение
  • спутанность сознания

"Сильный дефицит кислорода, или же гипоксия, может привести к необратимым повреждениям мозга или сердца", - говорят медики.

Что нельзя делать, если обнаружили угарный газ в помещении (фото: portal.lviv.ua)

Какие правила безопасности соблюдать:

  • при использовании газовых приборов открывайте окно на проветривание
  • не используйте отопительные приборы, если в дымоходе нет тяги
  • при установке газовой колонки или котла должен быть отдельный дымоход для отвода продуктов горения
  • если вы используете твердое топливо, не закрывайте вытяжку, пока топливо полностью не сгорит
  • не пользуйтесь газовыми приборами при сильных порывах ветра, так как может образоваться обратная тяга. Следите за цветом пламени на горелках: оно должно быть синим или фиолетовым. Желтое пламя является признаком неполного сгорания газа, поэтому нужно отрегулировать подачу воздуха в горелку
  • не используйте газовые приборы не по назначению, например, газовую плиту для обогрева помещения
  • используйте только исправные газовые приборы
  • установите прибор для определения концентрации угарного газа
  • если используете генератор, то устанавливайте его снаружи зданий (желательно под навесом) или в отдельном техническом просторном помещении с вентиляцией и возможностью проветривания. Расстояние от генератора до других объектов должно быть не менее 6 метров

В случае обнаружения скопления угарного газа в помещении нужно выключить все приборы и открыть окно, чтобы впустить свежий воздух. Затем вызовите аварийную газовую службу по номеру 104.

Как оказать медицинскую помощь при отравлении угарным газом (фото: Минздрав)

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