Украинцам напомнили, какие правила безопасности соблюдать, чтобы не стать жертвами угарного газа

В Украине в этом отопительном сезоне уже зафиксировали несколько случаев отравления угарным газом. Он образуется при горении в условиях недостатка кислорода. Опасность кроется в том, что у него нет цвета, запаха или вкуса, но может быть смертельным для человека.
О том, какие правила безопасности соблюдать, чтобы не отравиться угарным газом, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ЦОС.
"Угарный газ может накапливаться в помещениях с неисправной техникой или недостаточной вентиляцией. Он выделяется во время работы: автомобильных двигателей внутреннего сгорания; дровяных/газовых/угольных печей, портативных бензиновых генераторов, каминов, газовых водонагревателей и т. д." - объясняют в ЦОС.
В кровеносной системе угарный газ соединяется с гемоглобином - кровь теряет способность переносить и доставлять кислород в ткани, и организм начинает испытывать его недостаток.
Наиболее распространенные симптомы отравления угарным газом:
"Сильный дефицит кислорода, или же гипоксия, может привести к необратимым повреждениям мозга или сердца", - говорят медики.
В случае обнаружения скопления угарного газа в помещении нужно выключить все приборы и открыть окно, чтобы впустить свежий воздух. Затем вызовите аварийную газовую службу по номеру 104.
Как оказать медицинскую помощь при отравлении угарным газом (фото: Минздрав)
Ранее мы писали о том, что в Ужгороде семья отравилась угарным газом.
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