Українцям нагадали, хто має платити за повірку лічильників електроенергії

В Україні відновили проведення повірок лічильників електроенергії. Споживачам послуг варто знати, як відбувається цей процес та хто за нього має платити.
Про це пише "Львівобленерго" в Telegram.
Енергетики самостійно слідкують за експлуатацією лічильників і безплатно замінюють їх у побутових споживачів за необхідності проведення чергової повірки.
"Стосовно непобутових клієнтів, то повірка лічильників це сфера їхньої відповідальності. Юридичні споживачі мають самостійно здійснювати повірку лічильників у відповідних ліцензованих організаціях", - зазначають у компанії.
Також вони наголошують, що більшість непобутових споживачів компанії своєчасно здійснюють повірку електролічильників.
Зазначимо, що повірку лічильників проводять акредитовані державні установи, зокрема державне підприємство "Львівстандартметрологія".
Єдиної дати для всіх, коли треба обов'язково зробити повірку лічильника електроенергії - нема. Для кожного виду лічильників існує свій інтервал перевірок, який також вказується в супровідних документах виробу. Повірка лічильника електроенергії, без демонтажу, допускається з інтервалом:
"Кожен прилад обліку має свій термін наступної повірки, який залежить виключно від дати виготовлення лічильника або попередньої повірки", - пояснюють в "Львівобленерго".
При цьому зазначають, що за повірку електролічильників для населення відповідає оператор системи розподілу.
У випадку, коли пристрій не треба демонтувати, то повірку здійснюють наступним чином:
Якщо провести повірку лічильника не можна без демонтажу, то фахівці тимчасово встановлюють прилад із резерву компанії, а після належної повірки лічильника, повертають його на місце.
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