Українцям нададуть виплати від 450 до 3100 гривень: коли та кому саме

До Дня незалежності деякі українці можуть очікувати отримання виплат. Ця можливість стосується ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, членів сімей загиблих, осіб з особливими заслугами перед державою та інших громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис постійного представника Кабінету міністрів України у ВРУ Тараса Мельничука у Telegram.
Це буде одноразова виплата до Дня незалежності України для ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертви нацистських переслідувань".
Тарас Мельничук розповів, що до 24 серпня 2024 року разову грошову виплату отримають особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент увʼязнення не виповнилося 14 років) вʼязні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також особи, визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин.
Розміри виплат для різних категорій такі:
Виплати у розмірі 1 000 гривень передбачені:
Особи, які мають особливі заслуги перед Україною, зможуть отримати 3 100 гривень.
Виплату в розмірі 650 гривень отримають:
Уряд передбачив виплати у розмірі 450 гривень для:
До речі, уряд розширив перелік ВПО, яким збережуть виплати на проживання.