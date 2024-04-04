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Украинцам предоставят выплаты от 450 до 3100 гривен: когда и кому именно

Фото: Украинцы получат выплаты ко Дню независимости (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Ко Дню независимости некоторые украинцы могут ожидать получения выплат. Эта возможность касается ветеранов войны, жертв нацистских преследований, членов семей погибших, лиц с особыми наградами перед государством и других граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение постоянного представителя Кабинета министров Украины в ВРУ Тараса Мельничука в Telegram.

Что нужно знать о выплатах

Это будет единоразовая выплата ко Дню независимости Украины для ветеранов войны и лиц, на которых распространяется действие Законов Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Тарас Мельничук рассказал, что до 24 августа 2024 разовую денежную выплату получат лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также лица, признанные инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и других причин.

Размеры выплат для разных категорий таковы:

  • І группы - 3 100 гривен;
  • II группы-  2 900 гривен;
  • III группы-  2 700 гривен;

Выплаты в размере 1000 гривен предусмотрены:

  • участникам боевых действий,
  • пострадавшим участникам Революции Достоинства,
  • бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания,
  • детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей.

Лица, имеющие особые заслуги перед Украиной, смогут получить 3100 гривен.

Выплату в размере 650 гривен получат:

  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны,
  • члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины,
  • жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз,
  • супруги (мужчины) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз.

Правительство предусмотрело выплаты в размере 450 гривен для:

  • участников войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания,
  • лиц, которые были насильственно вывезены на принудительные работы,
  • детям партизан, подпольщиков,
  • других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу неприятеля.

Кстати, правительство расширило перечень ВПЛ, которым сохранят выплаты на жительство.

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Выплаты