Украинцам предоставят выплаты от 450 до 3100 гривен: когда и кому именно

Ко Дню независимости некоторые украинцы могут ожидать получения выплат. Эта возможность касается ветеранов войны, жертв нацистских преследований, членов семей погибших, лиц с особыми наградами перед государством и других граждан.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение постоянного представителя Кабинета министров Украины в ВРУ Тараса Мельничука в Telegram.
Это будет единоразовая выплата ко Дню независимости Украины для ветеранов войны и лиц, на которых распространяется действие Законов Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".
Тарас Мельничук рассказал, что до 24 августа 2024 разовую денежную выплату получат лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также лица, признанные инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и других причин.
Размеры выплат для разных категорий таковы:
Выплаты в размере 1000 гривен предусмотрены:
Лица, имеющие особые заслуги перед Украиной, смогут получить 3100 гривен.
Выплату в размере 650 гривен получат:
Правительство предусмотрело выплаты в размере 450 гривен для:
Кстати, правительство расширило перечень ВПЛ, которым сохранят выплаты на жительство.