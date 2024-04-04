Украинцам предоставят выплаты от 450 до 3100 гривен: когда и кому именно

Что нужно знать о выплатах

Это будет единоразовая выплата ко Дню независимости Украины для ветеранов войны и лиц, на которых распространяется действие Законов Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Тарас Мельничук рассказал, что до 24 августа 2024 разовую денежную выплату получат лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также лица, признанные инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и других причин.

Размеры выплат для разных категорий таковы:

І группы - 3 100 гривен;

II группы- 2 900 гривен;

III группы- 2 700 гривен;

Выплаты в размере 1000 гривен предусмотрены:

участникам боевых действий,

пострадавшим участникам Революции Достоинства,

бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания,

детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей.

Лица, имеющие особые заслуги перед Украиной, смогут получить 3100 гривен.

Выплату в размере 650 гривен получат:

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны,

члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины,

жены (мужчины) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз,

супруги (мужчины) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз.

Правительство предусмотрело выплаты в размере 450 гривен для: