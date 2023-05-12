Українцям безкоштовно видають продукти, ліки та одяг: де і як можна отримати допомогу

Українці, які через війну опинилися у скрутному становищі, можуть розраховувати на безплатну допомогу у вигляді продуктових наборів, ліків, одягу та засобів гігієни. Мережа благодійних фондів діють по всій країні.

Про те, хто, де і як може отримати допомогу, розповідаємо у матеріалі нижче.

Продуктові набори, одяг і ліки

Українці можуть залишити заявку платформі "Журавлі". На цьому ресурсі можна подати запит на отримання допомоги навіть для іншої людини. Допомогу надають усім, незалежно від того, чи людина входить у категорію малозабезпечених, безробітних чи переселенців.

Ця система волонтерів по всій Україні безплатно видає продукти, засоби гігієни, ліки, дитячий одяг та товари для тварин.

Для отримання допомоги необхідно заповнити заявку за цим посиланням.

Потрібно вказати наступну інформацію:

яка допомога вам потрібна (їжа, ліки, одяг, дитяче харчування, ветеринарія тощо)

кількість членів сім’ї, які проживають разом з вами

чи є в сім’ї діти і скільки

чи є в сім’ї люди похилого віку і скільки

написати, чому вам потрібна допомога

що саме вам необхідно із зазначеної вами категорії допомоги

ваша адреса проживання

Після подання запиту з вами зв’яжеться волонтер, який обрав вашу заявку для допомоги.

Евакуація, допомога з житлом і продуктами

Благодійний фонд "Хочу допомогти" надає допомогу у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, ліків, одягу, підтримки тварин. Також вони допомагають з евакуацією та житлом.

Отримати допомогу можуть переселенців, які опинилися у скрутному становищі, багатодітні сім’ї й люди з інвалідністю. Також фонд закриває деякі потреби ЗСУ.

Для отримання допомоги заповніть заявку за посиланням. Потрібно вказати наступні дані:

ваше ім’я

де ви перебуваєте

чи є переселенцем (можете надати відповідну довідку) або ви опинилися у скрутному становищі (якщо ви не підпадаєте під категорії, можете вказати інше)

якої допомоги потребуєте (допомога дітям, з евакуацією, наданням житла, отримання продуктових наборів, для військових тощо)

опишіть поточну ситуацію, в якій ви потребуєте допомоги

ваш e-mail

номер телефону

Допомога херсонцям

Благодійний фонд Support Kherson допомагає жителям звільнених територій Херсонщини, а також мешканцям області, які були змушені звідти виїхати через воєнну агресію Росії і зараз проживають у Києві.

Для отримання допомоги потрібно заповнити заявку за посиланням. Треба вказати наступні дані:

ПІБ

ваш e-mail

ваш контактний номер телефону

індивідуальний номер телефону (РНОКПП)

номер довідки переселенця (ВПО)

надайте інформацію про вашу сім’ю

додайте контакт @GumSuppKherson до списку контактів у Telegram (або номер заявника не сформується)

У день отримання допомоги потрібно мати копію довідки переселенця (ВПО) та всіх членів сім’ї. Також потрібно буде надати фотозвіт, що ви отримали допомогу.