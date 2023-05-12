Украинцам бесплатно выдают продукты, лекарства и одежду: где и как можно получить помощь
Украинцы, которые из-за войны оказались в затруднительном положении, могут рассчитывать на бесплатную помощь в виде продуктовых наборов, лекарств, одежды и средств гигиены. Сеть благотворительных фондов действуют по всей стране.
О том, кто, где и как может получить помощь, рассказываем в материале ниже.
Продуктовые наборы, одежда и лекарства
Украинцы могут оставить заявку платформе "Журавли". На этом ресурсе можно запросить получение помощи даже для другого человека. Помощь оказывают всем, независимо от того, входит ли человек в категорию малообеспеченных, безработных или переселенцев.
Эта система волонтеров по всей Украине бесплатно выдает продукты, средства гигиены, лекарства, детскую одежду и товары для животных.
Для получения помощи необходимо заполнить заявку по этой ссылке.
Следует указать следующую информацию:
- какая помощь вам нужна (еда, лекарства, одежда, детское питание, ветеринария и т.д.)
- количество членов семьи, проживающих вместе с вами
- есть ли в семье дети и сколько
- есть ли в семье пожилые люди и сколько
- написать, почему вам нужна помощь
- что именно вам необходимо из указанной вами категории помощи
- ваш адрес проживания
После запроса с вами свяжется волонтер, который выбрал вашу заявку для помощи.
Эвакуация, помощь с жильем и продуктами
Благотворительный фонд "Хочу допомогти" оказывает помощь в виде продуктовых и гигиенических наборов, лекарств, одежды, поддержки животных. Также они помогают с эвакуацией и жильем.
Получить помощь могут переселенцы, оказавшиеся в затруднительном положении, многодетные семьи и люди с инвалидностью. Также фонд закрывает некоторые потребности ВСУ.
Для получения помощи заполните заявку по ссылке. Следует указать следующие данные:
- ваше имя
- где вы находитесь
- являетесь ли вы переселенцем (можете предоставить соответствующую справку) или вы оказались в затруднительном положении (если вы не подпадаете под категории, можете указать другое)
- какой помощи нуждаетесь (помощь детям, с эвакуацией, предоставлением жилья, получение продуктовых наборов, для военных и т.п.)
- опишите текущую ситуацию, в которой вы нуждаетесь в помощи
- ваш e-mail
- номер телефона
Помощь херсонцам
Благотворительный фонд Support Kherson помогает жителям освобожденных территорий Херсонской области, а также жителям, вынужденным оттуда уехать из-за военной агрессии России и которые сейчас проживают в Киеве.
Для получения помощи необходимо заполнить заявку по ссылке. Следует указать эти данные:
- ФИО
- ваш e-mail
- ваш контактный номер телефона
- индивидуальный номер телефона (РНОКПП)
- номер справки переселенца (ВПЛ)
- дайте информацию о вашей семье
- добавьте контакт @GumSuppKherson в список контактов в Telegram (или номер заявителя не сформируется)
В день получения помощи нужно иметь копию справки переселенца (ВПЛ) и всех членов семьи. Также необходимо будет предоставить фотоотчет о том, что вы получили помощь.
Раньше мы делились советами, как получить продуктовые наборы от благотворительного фонда "Разом за життя".
Читайте также о том, как военные могут бесплатно получить правовую помощь.