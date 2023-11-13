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Українців застерігають від афери, жертвами якої стають чоловіки

Чоловіків розводять на гроші (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Шахраї в Україні продовжують "кидати" людей на гроші різноманітними способами. І найгірше, що люди усе ж ведуться і втрачають свої кошти на рівному місці.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на програму "Аферисти в сітях" на Новому каналі, розповідає, як працює ця схема.

Як чоловіків розводять на гроші в Україні

За словами ведучої програми Олени-Крістіни Лебідь, у цю пікантну аферу "потрапляють безліч чоловіків", тому що цей обман від нібито агенції "Чоловік на годину".

"У будь-якому месенджері може прийти повідомлення від представниці такої компанії, в якому сказано, що заможні жінки готові платити за різні інтимні послуги. Так можна заробити чотири-п’ять тисяч гривень лише за добу", - говорить Лебідь.

Якщо чоловік починає комунікацію, то афера переходить у Telegram. 

"Далі умова єдина: зареєструвати анкету в агенції за 300 гривень. І це насправді головна мета цієї шахрайської схеми. Щойно жертва платить кошти за анкету в неіснуючій агенції, її блокують", - пояснює експертка по аферистам.

Та Олена-Крістіна дізналася про модифікацію цієї афери.

"Якщо жертву не блокують, а продовжують обман, то чоловік може "влетіти" не на 300, а на одну, дві чи навіть п’ять тисяч гривень”, - каже телеведуча.

Як діють аферисти 

Після реєстрації жертві пропонують різних жінок, які звертаються по послуги в цю псевдокомпанію. 

Далі, під час телефонного дзвінка, працівниця з чоловіком обговорюють усі побажання клієнтки. Заманюють його великим гонораром. Кажуть, що за кожну додаткову послугу, яка є серед уподобань замовниці, нараховується окрема сума в доларах. Це гачок!

Якщо чоловік погоджується на зустріч, її планують. І просто перед нею з'являється ще один момент. 

Жінка-замовниця нібито не встигає забрати нову красиву білизну з пошти. Тож представниця неіснуючої агенції просить це зробити чоловіка-жертву. І при цьому сплатити суму покупки в розмірі 1500 гривень за накладним платежем. 

Звісно, ці гроші йдуть аферисту, а чоловік залишається і без гонорару від жінки-замовниці, і без власних коштів. 

300 гривень за реєстрацію в неіснуючій агенції та 1500 за неіснуючу посилку з пошти… 

"Бережіть свої гроші й не потрапляйте в сіті аферистів!" - закликає Лебідь.

 

Раніше вже стало відомо, як припинити витрачати гроші та робити імпульсивні покупки.

Також ми розповідали, як аферисти найчастіше дурять пенсіонерів, виманюючи гроші та майно.

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